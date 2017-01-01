У Росії не можуть зрозуміти - чи є «російська нація»?

Олег Панфілов Засновник московського Центру екстремальної журналістики

Олег Панфілов

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Дивна річ, але в найбільшій за територією країні світу до сих пір немає державотворчої нації

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В минувший вторник незамеченным прошло важное событие – рабочая группа под руководством академика Валерия Тишкова решила переименовать закон о российской нации в закон «Об основах государственной национальной политики». Объяснение странное, но понятное – неготовность общества к понятию единой нации, несмотря на то, что еще в октябре прошлого года Владимир Путин одобрил создание такого закона именно о «российской нации». Рухнула еще одна надежда идеологов «русского мира».

Удивительное дело, но в самой большой по территории стране мира до сих пор нет государствообразующей нации. То есть, в России есть национальности, общности людей, относящих себя к определенной культуре и языку, антропологическому типу и сохраняющих традиции предков. Их насчитывают более 190. Цифра не совсем точная, потому что за последние десятилетия в результате тотальной ассимиляции и избавления народов от традиционного образа жизни и создания из них единой нации под названием «советский народ» исчезли эвремейсы и алюторцы, камасинцы и маторцы. Перед опасностью исчезнуть навсегда находятся еще несколько десятков малых народов и народностей.

«Советского народа» формально уже не существует четверть века, от него остались русскоязычные осетины и чуваши, мордва и калмыки, в «ближнем зарубежье» – русскоязычные таджики, кыргызы, казахи, белорусы. Они – жертвы насильственной ассимиляции, проводившейся последние 500-600 лет, когда вслед за «собирателями земель» шли учителя русского языка и священники Русской православной церкви. Было бы проще взять за пример другие государства, в которых сосуществуют разные народы с разными языками и культурами, например, США или Иран. Но США создавались как государство с определенной идеологией свободных людей, объединенных вокруг принципов демократии. В Иране сейчас объединяет людей ислам, а раньше – имперская история, которая создавала условия персам и азербайджанцам, армянам и арабам жить в одной стране.

Россия же создавалась в результате захватнических войн, издевательски называвшихся «собиранием земель русских», тогда как эти земли никогда не были ни русскими, ни российскими, поскольку захватывались исключительно из желания иметь огромную территорию и быть «пупом земли». Или Третьим Римом. Ни один малочисленный народ Сибири и Дальнего Востока не отдавал свою землю без войн – воевали отчаянно и долго, как чукчи сопротивлялись захвату 150 лет, как буряты и хакасы, как мордва и марийцы. Их убивали, оставшихся в живых обращали в православие, а со временем создавали условия, при которых они забывали родные языки и пользовались исключительно русским. Они и стали «русскими» как приложение к империи. Из маленького трехмиллионного Московского царства вдруг получилась Россия с населением в 111 миллионов «русских».

Собственно, закон о российской нации должен был спасти идею создания «русского мира», дать понять всему миру, что практически вся страна едина. И чеченцы, и аварцы, татары и чукчи, ханты и калмыки имеют точно такие же права, как и уже давно ассимилированные «русские». То есть, предложить им забыть окончательно, как были завоеваны их предки, как разрушались и сжигались их города и поселения, как генералы и царские чиновники распоряжались – кому сколько дать крепостных, кого отправить на работу и перевоспитание.

«Русского мира» не получилось, получился дикий национализм без национальности, когда за «русскую идею» в основном борются люди с фамилиями разного происхождения, и которые ни с какого бока не могут быть единым этносом. Они ведут себя как «воры в законе» в самом интернациональном криминальном сообществе, где существуют понятия, а не разделение по этническим признакам. Не согласны с идеей сочинить закон даже государственные чиновники из лидеров регионов. Глава Дагестана Рамазан Абдулатипов заявил, что такого законопроекта «в природе существовать не может», и «он не принят фактически ни в одном государстве мира», так как формирование нации – это «объективный исторический процесс». Глава комитета Государственного совета Татарстана по образованию, культуре, науке и национальным вопросам Разиль Валеев заметил, что для реализации национальной политики в России есть Конституция, стратегия, государственная национальная политика и другие «хорошие законы».

Противники закона понимают опасность нивелирования населения и окончательного стирания этнических признаков, когда уже большинство из 190 народов и народностей России не используют родные языки в СМИ, а говорят в лучшем случае на «кухонных языках», используя бытовой лексикон. Любое объединение людей должно иметь принципы равноправия, а не насилия по языковому или этническому принципу. Американцев объединила Конституция и желание жить в свободной стране. Что может предложить россиянам Владимир Путин – большая загадка. Если участие этнических бурятов и якутов в спецоперации на Донбассе является государственной политикой, то почему она касается только военных действий?

Кремлевские идеологи мечутся от русского национализма к «российскому народу», плохо понимая, чем одно от другого отличается. Исследования антропологов до сих пор утверждают, что «русские» – это славяне, но почему они – в основном носители фамилий совсем неславянского происхождения – татарского, немецкого, армянского, французского и других, предки которых были в свое время ассимилированы и превращены в «русских». Существование населения не означает понимание этой массой своего будущего, поскольку их заставили забыть свое прошлое. Национальные традиции заменены пропагандой, когда за национальное выдается ложь и порочные призывы быть великими.

В этой идеологической неразберихе голову сломали социологи, перед которыми стоит сложная проблема: с одной стороны, сделать приятное Кремлю, с другой – не потерять окончательно стыд и совесть. Недавнее исследование ВЦИОМ показало степень безрассудства – «россияне вернули чувство национального престижа после Олимпиады в Сочи и присоединения Крыма к России», – говорит руководитель практики социального моделирования и прогнозирования ВЦИОМа Юлия Баскакова. С другой стороны, россияне понимают, что благополучие страны должно быть основано на развивающейся экономике. Руководитель Центра комплексных социальных исследований Института социологии РАН Владимир Петухов поясняет: «Что касается державнических настроений – они доминируют, но связаны с позиционированием России в мире, ее ролью на мировой арене. Внутри страны распространены ценности потребительской революции, либеральные ценности, которые выражаются в жизненных практиках – конкуренции, свободе предпринимательства».

Пропаганда в очередной раз сломала население огромной страны. Россиянам хочется быть «великими», но они плохо понимают, в чем это «величие» должно быть выражено. Если считать Фейсбук зеркалом, отражателем настроений населения, то признаками «величия» по-прежнему является агрессия и желание подавить других, соседей в первую очередь. В этой ситуации наречь одним названием несколько десятков миллионов человек, наверное, стыдно даже придворному ученому Валерию Тишкову, который был и директором академического института, и министром по делам национальностей. По всей видимости, еще долгое время придется разбираться с тем, что натворили цари-батюшки и коммунистические вожди, создавая территорию с населением без названия.

Джерело: Крим.Реалії

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