Без реформ та інвестицій: за рахунок чого буде зростати економіка України в 2018 році

Олег Устенко Виконавчий директор Міжнародного Фонду Блейзера

Олег Устенко

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: УНІАН Експорт українських товарів

Блокада і уповільнені реформи негативно вплинули на зростання української економіки

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Украина «упала» в 2014-2015 годах кумулятивно на 17%. В 2016 году удалось отвоевать 2,2% роста. Это означает, что 2017 год Украина достигла примерно 85% уровня своего ВВП 2013 года. Очевидно, страна, так много потерявшая и которой удалось многое отвоевать за 2016 год, должна была попытаться расти с гораздо большими темпами по сравнению с уровнем, показанным годом ранее.

Изначально прогноз на текущий год, составлял 3% – цифра, заложенная самим Кабмином в Госбюджет-2017. Прогноз Фонда Блейзера не был таким оптимистичным – 2,5%. Однако после блокады Донбасса и вялого реформирования экономики стало очевидно, что прогнозы будут снижены.

За счет чего экономика все же будет расти? В этом году поможет очень плавная восходящая динамика украинских экспортных рынков (металлургия, химия, сельское хозяйство).

Но необходимо помнить, что подобный рост недостаточный для такой страны как Украина, и в идеале он должен начинаться от 5%. Почему необходимо ориентироваться именно на эту цифру? Потому что столько мы отдаем только за обслуживание внешнего долга. Кроме того, существует масса исследований, подтверждающих тезис, что страны, которые могли эффективно бороться с бедностью, как раз и росли от 5% в год.

Украина – одна из самых бедных европейских стран, занимает вторую позицию снизу, за нами – только Молдова. Но мы улучшили позицию и оказались на предпоследней ступеньке не потому, что стало лучше у нас, а потому что в Молдове стало хуже. Но с нынешней экономической моделью Украина не сможет показывать рост от 5%.

Чтобы это изменить, нужно попытаться перейти к так называемому инвестиционному росту. А для этого необходимо улучшить качество бизнес-климата в стране. Деньги не идут в государства, которые как Украина находятся на пять ступеней ниже инвестиционного рейтинга, согласно Fitch и Standard & Poor's. Потому что у нас существуют и проблема коррупции, и недостаточная защита прав собственности, и некачественная судебная власть, и недоразвитая финансовая система.

Поэтому пересмотры прогнозов – это важно, но не принципиально, так как они показывают только лишь, что страна собирается задействовать старую модель роста, ориентированную на экспорт.

Джерело: Апостроф

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