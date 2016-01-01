«Блокада окупованих територій Донбасу» не змусить Путіна звільнити полонених

Олександр Бригинець Народний депутат України (Блок Петра Порошенка)

Олександр Бригинець

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Блокада Донбасу

Так звана блокада окупованих територій Донбасу не є блокадою

1. Чому я підтримував блокаду Криму? Бо ця блокада була фінансовим ударом по РФ, адже поставка всього через перешийок обходилась набагато дешевше, ніж літаком чи керчинською нестабільно працюючою та перевантаженою переправою. Путіну завдали реальних збитків! І все ж мета була не збитки....

2. Чому «блокада» окупованих територій Донбасу не є блокадою? Тому що окуповані території мають лінію зіткнення, де на понад 400 км є з десяток місць, якими можна доставити товари. І ще вони мають понад 400 км кордону з РФ, де кожен метр придатний для перевезення товарів. Товари дорожчі і менш якісні, що вдарить по місцевих жителях, але ніяк не вдарить по Росії і не змусить її зазнати додаткових витрат. Тим паче це не змусить Путіна звільнити полонених, як не змусила звільнити полонених і блокада Криму. В цьому плані це нереалістичний план - його готували або наївні люди, або особи, для яких заяви важливіші, ніж справи.

ПС: що стосується незаконної торгівлі і контрабанди, то тут я цілком за те, щоб її не було. Чи можна її зупинити блокпостами? Наряд! А от силовики роблять відповідні рейди і достатньо успішно. Принаймні на мої звернення реагують чітко!

Джерело: блог Олександра Бригинця

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