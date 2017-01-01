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    Думки вголос

    На кожен крок популістів буде крок правих

    • Олександр Бригинець

      Народний депутат України (Блок Петра Порошенка)

    • Сьогодні, 08:03
    • Розсилка
    Фото: Станіслав Груздєв

    Що я думаю про «Марш Гідності» і вимоги Білецького і Свободи?

    Що я думаю про «Марш Гідності» і вимоги Білецького і Свободи?

    Думаю, що праві, які щоправда захлинаються від лівих гасел, нагадали популістам типу Соболева, Семенченка, Батьківщини і інших про те, що не тільки вони претендують на опозиційний електорат на майбутніх виборах.

    Конкуренція традиційних популістів і правих завжди була актуальна в Україні, але в останній рік праві дали занадто велику фору популістам...

    Тепер кожен повинен розуміти, що в боротьбі за голоси виборців, на кожен крок популістів буде крок правих. 

    Чи добре це? Чи стабілізує це країну? Навряд чи! Але так є!!!

    Якби не було іншого вибору, то в час війни я би точно вибрав правих, а не популістів. 

    Зрештою, саме праві тримають фронти, а популісти лише картинку в телевізорі....

    Джерело: блог Олександра Бригинця
    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
    Революція Гідності націоналісти протести у Києві Олег Тягнибок Андрій Білецький
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