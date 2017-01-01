На кожен крок популістів буде крок правих
- Сьогодні, 08:03
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Що я думаю про «Марш Гідності» і вимоги Білецького і Свободи?
Що я думаю про «Марш Гідності» і вимоги Білецького і Свободи?
Думаю, що праві, які щоправда захлинаються від лівих гасел, нагадали популістам типу Соболева, Семенченка, Батьківщини і інших про те, що не тільки вони претендують на опозиційний електорат на майбутніх виборах.
Конкуренція традиційних популістів і правих завжди була актуальна в Україні, але в останній рік праві дали занадто велику фору популістам...
Тепер кожен повинен розуміти, що в боротьбі за голоси виборців, на кожен крок популістів буде крок правих.
Чи добре це? Чи стабілізує це країну? Навряд чи! Але так є!!!
Якби не було іншого вибору, то в час війни я би точно вибрав правих, а не популістів.
Зрештою, саме праві тримають фронти, а популісти лише картинку в телевізорі....