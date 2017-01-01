Олександр Бригинець Народний депутат України (Блок Петра Порошенка)

Олександр Бригинець

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: Станіслав Груздєв

Що я думаю про «Марш Гідності» і вимоги Білецького і Свободи?

Що я думаю про «Марш Гідності» і вимоги Білецького і Свободи?

Думаю, що праві, які щоправда захлинаються від лівих гасел, нагадали популістам типу Соболева, Семенченка, Батьківщини і інших про те, що не тільки вони претендують на опозиційний електорат на майбутніх виборах.

Конкуренція традиційних популістів і правих завжди була актуальна в Україні, але в останній рік праві дали занадто велику фору популістам...

Тепер кожен повинен розуміти, що в боротьбі за голоси виборців, на кожен крок популістів буде крок правих.

Чи добре це? Чи стабілізує це країну? Навряд чи! Але так є!!!

Якби не було іншого вибору, то в час війни я би точно вибрав правих, а не популістів.

Зрештою, саме праві тримають фронти, а популісти лише картинку в телевізорі....

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