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    Думки вголос

    Вибори у Франції: щось у Путіна пішло не так

    • Олександр Бригинець

      Народний депутат України (Блок Петра Порошенка)

    • Сьогодні, 14:03
    • Розсилка
    <span>Еммануель Макрон&nbsp;&ndash; фаворит президентських перегонів у Франції</span>
    Еммануель Макрон – фаворит президентських перегонів у Франції

    Третій колись кандидат Макрон тепер лідер президентської гонки і на 99% майбутній президент

    Вплив росіян на вибори у США став реальним уроком для демократій.

    Подивіться на ситуацію у Франції: здавалося, що вибір лише між двома проросійськими кандидатами, яким гарно підігравали і Кремль, і їхні медіа-ресурси... 

    Але щось пішло у Путіна не так: третій колись кандидат Макрон тепер лідер президентської гонки і на 99% майбутній президент.

    Його оцінки Кремля жорсткі. Приємно, що саме таку позицію підтримують французи!

    ПП: Мене, як громадянина і як члена комітета з питань національної безпеки і оборони така ситуація не може не радувати!

    Джерело: блог Олександра Бригинця

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
    ЄС США вибори Путін Франція Марін Ле Пен Еммануель Макрон
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