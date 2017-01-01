Вибори у Франції: щось у Путіна пішло не так

Олександр Бригинець Народний депутат України (Блок Петра Порошенка)

Олександр Бригинець

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Еммануель Макрон – фаворит президентських перегонів у Франції

Третій колись кандидат Макрон тепер лідер президентської гонки і на 99% майбутній президент

Вплив росіян на вибори у США став реальним уроком для демократій.

Подивіться на ситуацію у Франції: здавалося, що вибір лише між двома проросійськими кандидатами, яким гарно підігравали і Кремль, і їхні медіа-ресурси...

Але щось пішло у Путіна не так: третій колись кандидат Макрон тепер лідер президентської гонки і на 99% майбутній президент.

Його оцінки Кремля жорсткі. Приємно, що саме таку позицію підтримують французи!

ПП: Мене, як громадянина і як члена комітета з питань національної безпеки і оборони така ситуація не може не радувати!

Джерело: блог Олександра Бригинця

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