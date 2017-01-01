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    Думки вголос

    Європа переходить в наступ

    • Олексій Мельников

      Публіцист

    • Сьогодні, 06:17
    • Розсилка

    Європа впливає на Росію

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    Тактическое поражение на выборах в Австрии и Нидерландах объективных союзников путинцев по разделению Европы – «евроскептиков» продолжает углубляться.

    Вчера, в 59 городах и 9 странах Европы, в преддверие выборов во Франции и Германии, прошли массовые акции граждан в поддержку единой демократической Европы.

    Для нашей страны эти события имеют значение не меньшее, чем для Европы.

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    Выстоит единая Европа – будет сохранен вектор европейского развития, который отстаивает в России демократическая оппозиция.

    Поэтому объективно европейцы сражаются с «евроскептиками» не только за свои цели, но и за образ будущего, за цель для граждан России.

    Для нашей страны есть ещё одно измерение европейской атаки в защиту Европы.

    Несколько лет назад, восхищенно взирая на европейских «национал-демократов», у нас в России тоже стали появляться ухудшенные копии национал-популистов с похожим отношением к миграции и глобализации.

    Маленькие, струганные на подлых «русских маршах» ле пенчики с таким же националистическим навалом, мутными взглядами, популистскими предложениями. И тоже, как бы, «антисистемные».

    Европа влияет на Россию.

    Поражение в Европе «старших братьев» наших вечных задников, вторичных национал-популистов, энергичная и массовая контратака людей в защиту Европы, бьет и по российским национал-популистам, превращает их в идейное движение без будущего.

    Во всяком случае, без европейского будущего.

    А провинциальная идейная помойка есть у нас в стране и сегодня – она зовется путинизмом. С его приложениями – авторитаризмом, евроскептицизмом, национализмом, популизмом и тоской по стоптанным и дырявым сталинским сапогам, давившим тупой подошвой народы Европы.

    Браво, единая Европа!

    Джерело: блог Олексія Мельникова

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
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