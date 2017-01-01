Європа переходить в наступ
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Європа впливає на Росію
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Тактическое поражение на выборах в Австрии и Нидерландах объективных союзников путинцев по разделению Европы – «евроскептиков» продолжает углубляться.
Вчера, в 59 городах и 9 странах Европы, в преддверие выборов во Франции и Германии, прошли массовые акции граждан в поддержку единой демократической Европы.
Для нашей страны эти события имеют значение не меньшее, чем для Европы.
Выстоит единая Европа – будет сохранен вектор европейского развития, который отстаивает в России демократическая оппозиция.
Поэтому объективно европейцы сражаются с «евроскептиками» не только за свои цели, но и за образ будущего, за цель для граждан России.
Для нашей страны есть ещё одно измерение европейской атаки в защиту Европы.
Несколько лет назад, восхищенно взирая на европейских «национал-демократов», у нас в России тоже стали появляться ухудшенные копии национал-популистов с похожим отношением к миграции и глобализации.
Маленькие, струганные на подлых «русских маршах» ле пенчики с таким же националистическим навалом, мутными взглядами, популистскими предложениями. И тоже, как бы, «антисистемные».
Европа влияет на Россию.
Поражение в Европе «старших братьев» наших вечных задников, вторичных национал-популистов, энергичная и массовая контратака людей в защиту Европы, бьет и по российским национал-популистам, превращает их в идейное движение без будущего.
Во всяком случае, без европейского будущего.
А провинциальная идейная помойка есть у нас в стране и сегодня – она зовется путинизмом. С его приложениями – авторитаризмом, евроскептицизмом, национализмом, популизмом и тоской по стоптанным и дырявым сталинским сапогам, давившим тупой подошвой народы Европы.
Браво, единая Европа!
Джерело: блог Олексія Мельникова