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    Думки вголос

    Путинці розбиті в битві за Нідерланди

    • Олексій Мельников

      Публіцист

    • Сьогодні, 06:19
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    Згасла в Кремлі сталінська лампа

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    Они сидели под звездами Кремля — ждали и надеялись под зелёной сталинской лампой, что Вилдерс победит, Европа вновь, как после «Брекзита», зашатается, их французская «Мариночка» получит глоток кислорода и рванется к победе на апрельских выборах во Франции.

    Словно карикатурный Ленин в фильме Ежи Кавалеровича «1920» они говорили: «Сегодня Голландия, завтра Франция, затем разделённая Европа и, наконец, весь мир!».

    Они хотели такого разделённого европейского мира, который позволит им обогащаться на России, править в России, передавая влияние и власть своим детям, — вечно. Они хотели красть, врать и лицемерить — разделять и властвовать. Голландия должна была вчера поднять победное знамя их вчерашнего Трампа в Европе.

    Не вышло. В два часа ночи по Москве пришли шокирующие вести, что их Вилдерс совершенно разбит и в беспорядке отступает. Продул «евразийский мир».

    Отбой, отбой, отбой.

    Рютте победил в Голландии. Объединённая Европа победила в Голландии. Европейская Россия победила в Голландии.

    Но это — победа тактическая. Не стоит обольщаться. Правильнее будет сказать — Европа (а она сегодня может быть только единой Европой) в этот раз, как и в сражении за Австрию, — устояла.

    Сегодня достигнута только передышка.

    Ни одна проблема нашего мира не решена — социальное неравенство, отсутствие возможностей для большинства, недоверие людей к политикам, разделение мира и, главное — отсутствие образа будущего, к которому следует стремиться.

    В Москве серое, холодное, победное мартовское утро взглянуло с улыбкой из-под нависших бровей-туч на город — просыпающийся от долгой зимы, ждущий яркого весеннего Солнца, необъятного неба, кипящий торопливо идущими на работу людьми — трудовым обществом, ограбленным воровской российской системой.

    Погасла в Кремле сталинская лампа. Лимузины развезли по домам недовольных обитателей дома за стеной из красного кирпича. Евразийские гномы едут спать. Мир снова шагнул над их головами.

    Джерело: блог Олексія Мельникова

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
    ЄС пропаганда путінський режим Нідерланди
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