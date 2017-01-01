Росія - країна закляклого скафандра

Олексій Мельников Публіцист

Олексій Мельников

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День вчорашньої космонавтики

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И ты, – Казахстан!

Новый символ упадка России, провала правящих оперативных майоров – решение главы Казахстана Назарбаева отказаться от кириллицы, заменив её латиницей.

За 18 лет правления майоры не смогли создать в России привлекательную для соседних стран, перспективную экономическую, политическую, социальную модель. Теперь это очевидно.

Раз так, то какой смысл на нашу страну ориентироваться? Даже и в мелочах.

Теперь и для Казахстана – страны авторитарной, но не желающей, как и диктаторская Беларусь, находиться в «ближнем зарубежье» у одряхлевшей системы «капитализма закадычных друзей» с привкусом полония. Страны, похоже, считающей, что перспектива – на Западе. Но никак не в России. В особенности, после войны Путина против Украины, доказавшей глубокую провинциальность российского начальства.

Страна – музейный зал.

День вчерашней космонавтики. Под пыльными стёклами потускневшие экспонаты. Окоченевший скафандр. Выцветшие на свету карты со стрелками, винтовки прошлого века, обветшалые знамёна, звезды. Ржавая кровь былых побед начальства над народом. Гербарий жизни.

Джерело: блог Олексія Мельникова

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