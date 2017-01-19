Шабаш у Росії, яка вже помирає

Олексій Мельников Публіцист

Олексій Мельников

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Путін і Медведєв відмовилися від шикарних авто?

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Российское начальство во главе с В.В. Путиным сознательно ведёт дело к социальному взрыву – массовым протестам граждан и смене российских властей насильственным путем.

Иначе нельзя объяснить деятельность В.В. Путина, цель которой, с одной стороны – красть голоса на выборах, не давать сменять власти мирным, правовым путём, а с другой – проводить политику, направленную на снижение уровня жизни граждан. Поставить кастрюлю с водой на огонь, закрутить крышку болтами и вжарить в огонь больше газа.

Новости идут одна за другой.

Зарплаты учителей и преподавателей высшей школы снизились в 46 российских регионах. Ответом на это должна была бы стать всеобщая бессрочная забастовка преподавателей всей России до тех пор, пока уровень зарплат не будет восстановлен.

Путинский Минтруд вальяжно сообщает, что реальный размер пенсий в последующие три года будет снижаться – потому что В.В. Путин подписал год назад закон о том, чтобы страховая часть пенсии работающим пенсионерам не индексировалась. Ответом на это должны бы стать бессрочные массовые протесты работающих пенсионеров и членов их семей до тех пор, пока индексация не будет восстановлена.

Итак, богатое российское начальство заставляет жертвовать граждан страны. Но чем же жертвуют В.В. Путин и подчинённый ему Д.А. Медведев, сообщивший, что индексировать пенсии не надо, потому что пенсионеры «трудовую функцию утратили не полностью». Он, наверное, настоящих пенсионеров представляет себе как «овощей» из «Пролетая над гнездом кукушки».

В.В. Путин и Д.А. Медведев отказались от шикарных авто? Части обслуги? Резиденций? Пошли на сокращение зарплаты? Отказались от барской жизни, по сравнению с которой жизнь генсеков КПСС (прочтите воспоминания Ю.М. Чурбанова) – нищенство.

Итак, на зарплаты учителям и преподавателям, индексацию пенсий у В.В. Путина денег нет.

Зато у В.В. Путина есть деньги на другое.

Оплачивать немецким представителям партии неонацистов поездки в Крым. Это доказано – факт установлен. И только что предан общественному вниманию журналом «Шпигель».

Почему российские граждане должны оплачивать поездку в Крым и жизнь в пятизвездочной гостинице какому то Претцелю? Пусть ездит в Ялту за свои евро, раз уж он такой большой любитель аншлюсов. А деньги, которые на него потратили – отдать российским учителям и пенсионерам. Курочка по зёрнышку.

Холодный ветер крутит сегодня вечером грязную, тёмную, злую Москву – набрасывается на прохожих, воет, стучит в окна. В сполохах проезжающих путинских мигалок, умирающий город-призрак без звука уходит в глубину ночи, накрывшую Россию.

Джерело: блог Олексія Мельникова

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