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    Думки вголос

    Вони загинули за Асада, або Путін продовжує вбивати російських громадян

    • Олексій Мельников

      Публіцист

    • Сьогодні, 07:08
    • Розсилка

    Війна за Асада, в яку втягнув Росію Путін

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    Российское начальство во главе с В.В. Путиным, похоже, скрывает информацию о потерях российской армии в Сирии, равно как и о составе группировки наших войск в этой стране.

    Сегодня пришло третье сообщение о смерти российского военного в Сирии, о котором федеральные власти не сообщали российскому народу.

    Первое печальное сообщение касалось сержанта Эдуарда Сокурова (Кабардино-Балкария), убитого осенью 2015 года – в первые дни начатой В.В. Путиным операции в Сирии.

    Второе сообщение – гибель командира десантно-штурмового батальона майора Санала Санчирова (Калмыкия). Убит в Сирии, похоронен в Калмыкии 13 декабря 2016 года.

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    Наконец, сегодня – третья трагическая новость – в Сирии в июне 2016 года погиб служивший в артиллерии капитан Марат Ахметшин (Татарстан).

    28 мая 2015 года В.В. Путин своим Указом № 273 засекретил «сведения, раскрывающие потери Минобороны в … мирное время, в период проведения специальных операций».

    Когда этот Указ появился, в российском обществе высказывалось мнение, что В.В. Путин издал его, чтобы скрыть потери российской армии в ходе войны против Украины.

    Это очень вероятно. Но в данном случае важен другой вопрос.

    Фактом является то обстоятельство, что Минобороны сообщает о потерях российских вооружённых сил в Сирии – во всяком случае, об убитых.

    Если «сведения, раскрывающие потери Минобороны в … мирное время, в период проведения специальных операций» – государственная тайна, как об этом утверждается в Указе В.В. Путина № 273, то почему Минобороны России частично признаёт потери в Сирии?

    Потому что не признать иной раз невозможно, а говорить всю правду не хочется и вовсе не по причине «государственной тайны», которой здесь нет.

    Налицо наглая манипуляция общественным мнением со стороны возглавляемых В.В. Путиным властей, обман народа – цель которого оболванить людей, не допустить усиления в российском обществе настроений против ненужной, не соответствующей интересам России, затратной войны в далёкой от границ России Сирии.

    Напомню, что официальное заседание Совета Федерации, на котором В.В. Путину давалось согласие о введение войск в Сирию, было закрыто от российского народа. Российское правительство скрывает также от граждан страны информацию о том, сколько стоит сирийская авантюра.

    Отвечая на вопрос журналиста о стратегии России в Сирии, кандидат в Президенты России Г.А. Явлинский был краток: «В Сирии России нечего делать».

    Вывод на будущее, предложение к программе кандидата от демократической оппозиции на выборах Президента в марте 2018 года.

    Необходимо отменить указ В.В. Путина законом, установив норму, согласно которой все потери среди российских граждан (убитые и раненые) в ходе специальных операций в мирное время должны немедленно предаваться огласке. Этим же законом необходимо установить уголовную ответственность должностных лиц за сокрытие информации от российского народа.

    Война за Асада, в которую втянул Россию В.В. Путин, продолжает убивать российских граждан. Светлая память тем нашим военным, кто, подчиняясь приказам, выполнил воинский долг.

    Джерело: блог Олексія Мельникова

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
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