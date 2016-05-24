Роковини окупації. «А хто за мир, того відправим до моргу»
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Розсилка
Учеников из школ сгоняли создавать «восторг» относительно «возвращения» Крыма в «родную гавань»
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Написал стихотворение по поводу силового захвата фашистской Россией Крыма, который отмечают эти зашуганные быдловатники. Кстати, сегодня я своими собственными глазами видел, как учеников из школ Кромского района специально снимали с занятий, чтобы они создавали массовость по поводу «восторга» относительно «возвращения» Крыма в «родную гавань». Всех вам благ! СЛАВА УКРАИНЕ!
3-ЛЕТНЕЙ ГОДОВЩИНЕ АННЕКСИИ КРЫМА ПОСВЯЩАЕТСЯ
Признался, наконец, противник Штатов:
«Нам был приказ в те мартовские дни.
Мы с автоматами сгоняли депутатов,
Чтоб руки, падлы, подняли они.
Стояла вся братва в экипировке.
(Сам Путин вякнул: «Это военторг.»)
Мы падки на бабло, ловкИ и лОвки.
А кто за мир, того отправим в морг.
Центральные российские каналы
Привычно быдлу вешали лапшу.
И смерд крестился в страхе: «Ёлы-палы!
Я всем доволен здесь и не жужжу.
А что там наверху за нас решили,
Мы примем по привычке «на ура»
Закон извечный - покориться силе,
От правды на Руси не жди добра.
С тех пор ведётся: Разделяй и властвуй!
О, как попы от жизни далеки!..
И скажет Сатана: «РФ, ну здравствуй!
Ты заслужила - ляжь на угольки!»
(18 марта 2017 года.)
С уважением, Александр Бывшев, пос. Кромы, Орловская обл., поэт-террорист, фигурант 3 уголовных дел.
Александр Бывшев, отстранённый с 16 августа 2014 года от работы сельский учитель, поэт. Суд Кромского райсуда Орловской области РФ приговорил школьного учителя к полугоду исправительных работ за публикацию стихотворения «Украинским патриотам». Его признали виновным по части 1 статьи 282 УК (возбуждение ненависти или вражды).
Помимо исправительных работ, суд постановил конфисковать ноутбук Бывшева и на два года запретить ему работу по профессии - школьным учителем. Таким образом, требования заместителя районного прокурора Краснова были удовлетворены в полном объеме.
Напомним, Бывшев не раз публиковал на страницах «Главкома» свои стихотворения, с которыми можно ознакомиться здесь.