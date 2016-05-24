  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Олександр Бившев
    Думки вголос

    Роковини окупації. «А хто за мир, того відправим до моргу»

    • Олександр Бившев

      Російський поет, що виступає з жорсткою критикою агресивного курсу путінської Росії, переслідується російською владою

    • Сьогодні, 21:05
    • Розсилка

    Учеников из школ сгоняли создавать «восторг» относительно «возвращения» Крыма в «родную гавань»

    Мовою оригіналу

    Написал стихотворение по поводу силового захвата фашистской Россией Крыма, который отмечают эти зашуганные быдловатники. Кстати, сегодня я своими собственными глазами видел, как учеников из школ Кромского района специально снимали с занятий, чтобы они создавали массовость по поводу «восторга» относительно «возвращения» Крыма в «родную гавань». Всех вам благ! СЛАВА УКРАИНЕ!

    Читайте також


    3-ЛЕТНЕЙ ГОДОВЩИНЕ АННЕКСИИ КРЫМА ПОСВЯЩАЕТСЯ
    Признался, наконец, противник Штатов:
    «Нам был приказ в те мартовские дни.
    Мы с автоматами сгоняли депутатов,
    Чтоб руки, падлы, подняли они.

    Стояла вся братва в экипировке.
    (Сам Путин вякнул: «Это военторг.»)
    Мы падки на бабло, ловкИ и лОвки.
    А кто за мир, того отправим в морг.

    Центральные российские каналы
    Привычно быдлу вешали лапшу.
    И смерд крестился в страхе: «Ёлы-палы!
    Я всем доволен здесь и не жужжу.

    А что там наверху за нас решили,
    Мы примем по привычке «на ура»

    Закон извечный - покориться силе,
    От правды на Руси не жди добра.

    С тех пор ведётся: Разделяй и властвуй!
    О, как попы от жизни далеки!..
    И скажет Сатана: «РФ, ну здравствуй!
    Ты заслужила - ляжь на угольки!»
    (18 марта 2017 года.)

    С уважением, Александр Бывшев, пос. Кромы, Орловская обл., поэт-террорист, фигурант 3 уголовных дел.

    Александр Бывшев, отстранённый с 16 августа 2014 года от работы сельский учитель, поэт. Суд Кромского райсуда Орловской области РФ приговорил школьного учителя к полугоду исправительных работ за публикацию стихотворения «Украинским патриотам». Его признали виновным по части 1 статьи 282 УК (возбуждение ненависти или вражды).

    Помимо исправительных работ, суд постановил конфисковать ноутбук Бывшева и на два года запретить ему работу по профессии - школьным учителем. Таким образом, требования заместителя районного прокурора Краснова были удовлетворены в полном объеме.

    Напомним, Бывшев не раз публиковал на страницах «Главкома» свои стихотворения, с которыми можно ознакомиться здесь.

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
    Читайте також
    Крим окупанти в Криму
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Кирило Сазонов
    Кирило Сазонов

    Політичний оглядач

    Юрій Бутусов
    Юрій Бутусов

    Журналіст, громадський діяч

    Дмитро Корнійчук
    Дмитро Корнійчук

    Президент Центру інноваційного консалтингу «КДА»

    Денис Казанський
    Денис Казанський

    Журналіст

    Марина Данилюк-Ярмолаєва
    Марина Данилюк-Ярмолаєва
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ