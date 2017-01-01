Терористи прийшли до Путіна додому

Антон Орехъ Оглядач

Антон Орехъ

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Теракт у пітерському метро

За що загинуло 14 людей в пітерському метро?

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После всякой новой трагедии, если в ней есть политические подтексты, у нас теперь принято включать полицию нравов, которая следит за тем, правильно ли мы скорбим. Правильная скорбь при этом подразумевает отсутствие всяких подтекстов и намеков. А еще правильная скорбь должна быть бурной, но короткой. Где вы теперь, ряженые плакальщики с одинаковыми гвоздиками? Где вы, бдительные составители списков для организованного похода на траур? Разве не странно, что после такого всероссийского соболезнования, тема питерского взрыва стремительно ушла из ротации. Поплакали – и будет.

Снова в хитах Сирия, Украина и прочая туфта. А как бы нам все-таки поподробнее узнать, за что погибли 14 человек в питерском метро? Эту тему сворачивают потому, что ничего хорошего от расследования не ждут. Начать с самого простого вопроса: как это возможно, чтобы в городе Путина во время его приезда туда, кто-то мог устроить теракт, который только по счастью не стал еще более кровавым? А как быть, если теракт устроили исламские боевики и устроили его из-за Сирии? Путин говорил нам, что мы вообще в это все влезли именно для того, чтобы остановить террористов на дальних подступах. А тут, получается, террористы пришли домой к самому Путину! Но у этой версии возможны разветвления. Потому что взрыв могли устроить просто исламисты, а могли устроить исламисты с российским паспортом. И одно дело, если они с этим паспортом родились, если это доморощенные радикалы, наличия которых мы не оспариваем. Но как быть, если это бывшие гастарбайтеры или просто приезжие из какой-нибудь Киргизии? Этот Аброр Азимов, если он действительно был причастен к взрыву, получил наше гражданство четыре года назад.

Какого черта вы дали ему паспорт? А если он не вызывал подозрений, и только потом у него крыша поехала, то не лучше ли от греха подальше вообще не давать наших паспортов этим людям? Такой вопрос зададут непременно! Выходит, что кто-то прошляпил потенциального бандита и сделал его гражданином России. Или сделал гражданином России, а потом прошляпил, как он стал бандитом. А потом прошляпил, как бандит взорвал бомбу, да еще у Путина в гостях. Да еще в отместку за Сирию. Ну и чего хорошего в этой истории? Зачем про нее лишний раз говорить? Само расследование идет, арестовано уже столько всякого народу, что кажется, будто действительно ищут и успешно находят. Но дальше есть две опасности. Что, во-первых, расследование подгонят под наименее вопиющий сценарий, а, во-вторых, что про это все скажут скороговоркой в разделе «разное» где-то между делом набегу. Поэтому мы должны за этим делом следить, не упуская никаких деталей. Слишком много уже было жертв и слишком мало было тех, кто ответил за гибель наших людей. В том числе потому, что очень часто эти истории были историями стыда и позора.

Джерело: Эхо Москвы

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