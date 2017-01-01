В Росії не допустять ніяких других турів під час президентських виборів

Антон Орехъ Оглядач

Антон Орехъ

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Володимир Путін

Все навколо дурні - починаючи від депутатів і закінчуючи всіма членами уряду - один Путін розумний. І все одно тільки 48%!

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На днях нам уже разъяснили, что доверять опросам «Левады» нельзя, потому что это не опросы, а политический заказ. Так говорила огорченная помощница Медведева Наталья Тимакова, когда опрос показал, что народ Дмитрия Анатольевича совсем не жалует. Чей именно это был заказ и кто вообще способен заказать в нашей стране премьер-министра, Тимакова тогда не уточнила. Но теперь возник новый опрос и новый вопрос. Потому что на сей раз кто-то заказал самого Путина.

Мы же с вами вряд ли поверим в то, что за Владимира Владимировича на виртуальных выборах в ближайшее воскресенье проголосовали бы всего 48%. Есть, конечно, вариант, что социологи просто допустили опечатку, перепутали местами цифры – что граждане-респонденты ответили, как полагается, и за Путина выступили 84%. Но поменяли две цифры ненароком — и 84 превратились в 48. Но если никто ничего не путал, то 48% — это второй тур. Я понимаю, что Путин все равно победит. Что он победит даже без подтасовок, что хоть в первом, хоть во втором, хоть в дополнительное время, хоть по пенальти – но победит. А если процентов почему-то станет нехватать, то нужные цифры возникнут из воздуха. Не для того вообще проводятся в России выборы, чтобы Путин на них проиграл. Да и кому проигрывать? Фанаты Владимира Владимировича сейчас посмеются над моими рассуждениями, мол, 48% — это мало, а 3% — это много? Ну, да, у ближайших, так сказать, конкурентов, Зюганова и Жириновского как раз 3%. У Навального – 1%, у Шойгу – тоже 1%, что легко можно считать погрешностью. То есть половина граждан голосует за Путина, а половина либо не голосует вовсе, либо никак не может решить, что ей делать. То есть это вообще не выборы, потому что есть всего один кандидат и вы либо за него, либо против. Это плохо для всех желающих баллотироваться, плохо для всех, кто надеется что-то в стране еще поменять.

Для страны как таковой это очень плохо, потому что на сто пятьдесят миллионов уже почти 20 лет всего один-разъединый кандидат. А если его похитят инопланетяне и спрячут в своей летающей тарелке – мы как жить станем? Без президента вообще? Или страна развалится тогда? Нет Путина – нет России? Но вот эти 48% — это очень скверно и для самого Владимира Владимировича. Самого мудрого, самого красивого, божественного. Все кругом дураки – начиная от замухрышистого депутата и кончая всеми членами правительства – один Путин умный. И все равно только 48%! Если Путин действительно мудрый человек, он оставит все как есть и спокойно переварит 48% и второй тур. Этим он даже продемонстрирует наш демократизм: видите как – у нас все честно, у нас даже второй тур есть! Но я подозреваю, что человек он ревнивый, не терпящий никаких возражений и для него даже 1% против – это унижение. Так что никакого второго тура не допустят. Однако те, кому надо, будут знать настоящие цифры и несмотря на триумфальную победу, эти цифры могут очень испортить им праздник.

Джерело: Эхо Москвы

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