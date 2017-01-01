Чому Лукашенко по черзі буцає двох корів

Дмитро Орєшкін Російський політолог

Дмитро Орєшкін

Розсилка ВІДПРАВИТИ

У Росії немає можливості залучити назад Лукашенко грошима

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Поведение Лукашенко в нынешних для него реалиях – совершенно предсказуемо. Ведь Владимир Путин пытается реализовывать советскую систему ценностей в 21 веке. Он и его сторонники считают, что Советский Союз – это хорошо. Им кажется, что СССР – это было удачное решение для советского народа. Однако Советский союз – это ошибочная историческая диагностика, он стоял на том, что были подавлены и экономические интересы людей, и национальные, и частные. Он держался за счет силы и пропаганды. Вот сейчас у Путина пропаганда есть, а силы нет. А у Лукашенко, понятное дело, такой же как у Сталина интерес – удержать власть.

Ранее белорусский президент обеспечивал свою власть за счет дешевой российской нефти. Но экономика у Лукашенко такая же неэффективная, как и у Путина. У российского президента хотя бы месторождений много, а у Беларуси – их мало. И оба эти режима неэффективны, непривлекательны - поэтому люди оттуда уезжают. И тот, и другой – сторонники силовых методов, авторитаристы. Понятное дело, что Лукашенко интересовался Россией до той поры, пока имел надежду стать главой РФ, когда ею руководил слабый Ельцин. Но когда пришел Путин, Лукашенко стал рассматривать РФ как источник дешевых ресурсов и занялся по сталинской логике построением своего режима в отдельно взятой стране. В этом смысле он рассматривал Россию как дойную корову, у которой много нефти. Со временем корова состарилась, нефти и денег стало мало. При этом, Лукашенко еще и чувствует с Востока угрозу своего авторитарному управлению. Поэтому с экономической точки зрения он вынужден разворачиваться на Запад и улыбаться, как 20 лет назад только России – широко и искренне.

Теперь он говорит Западу, что защищает его от восточных сомнительных людей, от московитов, и рассчитает на их помощь за это деньгами. Ему что-то обещают, а он в ответ делает демократические телодвижения и выпускает кого-то из тюрьмы: куда денешься, деньги то нужны. Его опора основывается на силовиках, а их нужно кормить, когда белорусская экономика убогая. Он также привлекает людей отменой виз на 5 дней.

У России нет возможности привлечь назад Лукашенко деньгами, потому что средств нет. В тоже время Лукашенко продолжает не платить за газ. Путину надоело кормить этого замечательного соседа, когда у самих денег нет. И решил он наказать Лукашенко: сначала снизил поставки нефти, пока тот не заплатит за потребленный газ. Долг уже, надо сказать, накопился в полмиллиарда долларов. А теперь еще и ввели границу. Все эти события – замечательный пример того, как исторические процессы идут вне зависимости от того, хотят этого люди или нет.

Путинская власть все время говорит о расширении, восстановлении зоны влияния, а на самом деле она ее сужает. Украину потеряла, Беларусь потеряла, и этот процесс продолжится дальше. Пока Россия не сделается экономически, культурно привлекательной, пока не появится softpower, она будет терять соседей и пытаться их удержать силой, наказывать их и наступать на мозоли, завинчивать краники. Но это не работает в 21 веке. Можно захватить эту территорию, поработить, но развивать ее нельзя. Поэтому, так или иначе, она будет отставать от соседей, и рано или поздно территории будут отламываться. Лукашенко за эти процессы сейчас возлагает вину на Россию, а РФ – на Беларусь. На самом деле, это объективный процесс: пространство, склеенное сталинским насилием, раскалывается и будет так дальше продолжаться.

Лукашенко продолжает использовать известную ему уже 15 лет стратегию. Запад он пугает тем, что разместит военную в Беларуси, а Россию он пугает тем, что повернет к Западу. Так он и бодает поочередно двух «коров». Сейчас он оказывает давление на РФ, и сильно улыбается Западу. Если Россия поддастся, отольет немножко нефти, он некоторое время будет приветлив с РФ. А потом история повториться. Пока не сделает у себя более-менее рыночной экономику, он так и будет попрошайничать - то там, то здесь. Он прекрасно понимает, что за геополитическое положение готовы платить. У ЕС сейчас денег побольше, чем у РФ, но у него есть ограничения – демократию надо соблюдать, что Лукашенко не очень любит.

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