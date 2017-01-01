Казка дорожче бувальщини: чому росіянам так потрібно вірити в віртуальну Росію

Дмитро Орєшкін Російський політолог

Дмитро Орєшкін

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Незважаючи на велику кількість новин про Україну, росіяни дуже зацікавлені Росією, але віртуальною

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Всему виной телевизор. Люди не умеют, не только в России, формировать политический словарь. Они берут понятийный аппарат тот, который существует. И им описывают реальность. Если по телевизору это всегда уверенно называется переворотом, то люди на самом деле и верят, и говорят, что страна была одна – стала другая, значит это – переворот. Коннотация у термина неприятная. Октябрьскую революцию раньше называли переворотом, потом уже стали называть революцией. В Киеве это называется революцией, так как революция имеет хорошие коннотации, а переворот – нехорошие. Очень спокойно долго и вменяемо объяснять, что вот Рада приняла вполне легальное решение о том, что Янукович — больше не президент, потому что он перестал исполнять свои обязанности. Он написал письмо, заявление о вводе войск. И сделал это без обращения к Раде. А значит, он нарушил Конституцию Украины. Все это можно говорить-говорить, а тебя не услышат. Потому что, если ты много раз повторяешь слово «переворот», «переворот», «переворот», «украфашисты», «украфашисты», «украфашисты», то значительная часть людей начинает эту терминологию использовать. Просто потому что они другой не слышат. Терминология понятийный аппарат, это вещь, которая формируется, а не с неба падает. Российское телевидение, радио, политологи, политики, Госдума – все они этими терминами пользуются. В общем, и добиваются своей цели: люди это повторяют, а куда им деться.

Согласно данным этого же опроса, 30% россиян считают, что на Майдан украинцев вывели националистические настроения. Если рассуждать о том, кто эти россияне, как построено их мышление, то нужно сказать, что, прежде всего, это – телезрители, которые опять-таки часто слышат «укрофашисты», «западенцы», «американское печенье». Эти россияне совершенно искренне думают, что это была революция, произведенная на американские деньги. Им так объясняют, а они с этим соглашаются. Цифра в 30% это еще очень мало. Ну а как же им думать, что это был демократический переворот? Ведь создано сейчас в российском телевидении пренебрежительное отношение к демократии. Что якобы демократии нигде нет и в России ее нет, что выглядит даже вроде бы хорошо. Потому что демократия – это когда за американские деньги делают так, как нужно американцам. Это такой вот постулат, который в российском общественном мнении утвердился. Опять же так произошло благодаря телевидению. Те люди, которые никогда не были в Америке, а только слышали о ней по телевизору, они тоже это вполне понятно повторяют. Их только можно пожалеть за то, что у них вот такая картина мира. В принципе, 30% — это очень не много, учитывая ту тотальную пропаганду, которая льется людям на мозги.

А россияне (которых по данным соцопроса «Левады-центра» 64%), которые в большинстве своем верят в то, что никакой войны между Россией и Украиной нет, им Путин сказал, что это – гражданский конфликт, внутри государства. Наших якобы там нет. Да, мы поддерживаем гуманитарно «ДНР» и «ЛНР», но оружие, военных мы туда не поставляли. Люди этого не знают. Да, там кого-то убили из наших, но это были добровольцы, которые уволились из армии и пошли туда по своей инициативе. Это тоже такая официальная точка зрения, которая обсасывается СМИ.

В чем сила телевизора в данном случае? Там не нужно ничего искать. Сделали готовую картинку – ты ее употребляешь. Если ты хочешь разобраться, то ты идешь в Интернет, хочешь получить объективную информацию. Но одно дело – средство массовой коммуникации, что подразумевает активную позицию потребителя, который сам ищет, ему хочется понять, а другое – средство массовой информации, когда ты не ищешь, а потребляешь то, что тебе дают. Это – готовая кухня: ешь, что дают.

Учитывая практически тотальную монополию путинского телевидения, где одно и то же рассказывают по всем каналам, то треть россиян, которые остаются от этих 64% и не верят в «гражданский конфликт» в Украине, это очень даже много. В России проживает 145 млн человек, значит треть – это почти 50 млн. Конечно, в это число входят и младенцы. Но треть населения – это десятки миллионов человек, которые проявляют способность к самостоятельному поиску информации. А это гораздо больше, чем в советские времена, когда какая-то часть людей слушала ВВС, «Голос Америки». Тогда их можно было посчитать и шла речь о сотнях тысячах, а сейчас их десятки миллионов. То, что украинцам кажется диким, потому что они находятся в другом информационном поле, то в России это все окажется абсолютно органичным. Потому что по-другому устроено информационное пространство. И оно монолитное: очень трудно просунуться с другой точкой зрения. Из тех людей, которые самостоятельно способны искать информацию и делать выводы – обычно это четверть. Кто Путина поддерживает: 80 на 20. Обычный принцип Парето. А здесь целая треть! На самом деле, это знак того, что российское общественное мнение погружается в некоторый когнитивный диссонанс. Внешне это пока мало проявляется. Нам все время рассказывают, что Россия поднялась с колен, а Путин – самый могущественный, украинцы – националисты, которые всех людей преследуют, ненавидят. А все равно – целая треть в это не верит. Украинцам, этот показатель может показаться, что это очень мало, а мне кажется, что это – очень много.

Любой, даже очень умный человек, когда он смотрит неделю российское телевидение, у него деформируется сознание. Потому что телевидение очень влияет. Я бы даже не стал, какие-то претензии гражданам РФ предъявлять, потому что это кажется, что мы мыслим самостоятельно. А на самом деле мы реальность описываем в тех терминах, которые нам дают сверху. Других терминов у нас просто нет. Переворот, национализм, фашизм и так далее – и люди это повторяют.

Формально говоря, несмотря на большое количество новостей об Украине, россияне очень даже заинтересованы Россией. Но они заинтересованы виртуальной Россией. Вот той, которую показывают по телевизору. А другой России в общем-то и нет. Ведь ты живешь в своем городе, ты не очень понимаешь, что происходит в тысяче других городов. То есть ты получаешь информацию о том, что там происходит только из телевидения, из СМИ, а тебе рассказывают, что там все хорошо, что там поднимаются с колен и так далее. Не виртуального образа ведь не существует. Он всегда кем-то нарисован. И мало кто это понимает. Даже понятие «родина» – оно виртуально. Точно также, когда украинец думает про Украину, он же имеет перед собой какой-то образ. Вот те люди, которые смотрят российский телевизор, они имеют перед глазами образ той России, которая им нравится. Потому что им рассказывают, что она сильная, что ее все боятся и уважают. «А мы очень интересуемся Россией, нам нравится эта Россия, поэтому мы поддерживаем Путина» – скажут они вам. Если им начинать говорить, что это же сказка, а реальная Россия – это растущие цены, снижающиеся доходы, «ничего-ничего» – скажут они, «нам сказка дороже были». «Мы рождены, чтоб сказку сделать былью» – в примерно такой ситуации мы живем.

Джерело: Апостроф

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