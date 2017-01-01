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    Думки вголос

    Москва-хомут, або коли Калінінград поверне ніс до Заходу

    • Дмитро Орєшкін

      Російський політолог

    • Сьогодні, 08:14
    • Розсилка
    <span>Лінас Бальсіс запропонував забрати у Росії Калінінградську область</span>
    Фото: delfi.it
    Лінас Бальсіс запропонував забрати у Росії Калінінградську область

    Калінінграду ближче європейські цінності, а його мешканці не вірять у казки про намір НАТО напасти на Росію

    Во-первых, не нужно путать одного конкретного депутата с позицией государства. Например, в Украине есть депутат Ляшко, его мнение не является мнением Украины, а у РФ есть Жириновский и его мнение тоже не является мнением России. Так же и с мнением одного депутата из Литвы. Другой вопрос: да, проблема с Калининградской областью существует. С одной стороны, Калининградская область - самая милитаризированная, потому что там огромное количество военных и стоит Балтийский флот. С другой стороны, дети этих военных занимаются там бизнесом, и прекрасно понимают, что никакое НАТО России не угрожает, и никакая Польша не хочет откусить какой-то кусок территорий. И Литва, когда говорит подобные вещи о Калинграде, тоже понимает, что это – нереализуемый сценарий. И немцы не хотят нападать на Восточную Пруссию.

    Да, следует признать, что для Калининграда Москва выглядит неким хомутом. С одной стороны, в Калининграде заинтересованы в российских ресурсах, поэтому Россия им нужна. С другой, Кремль им вешает какие-то дополнительные таможенные сборы, акцизы, ограничения. Для них – это московская дурь. И хотя они себя и считают не совсем европейской страной, то во всяком случае и не совсем Россией. У них есть своя региональная идентичность. В будущем, если Россия и дальше себя так по отношению к ним будет вести, то им все ближе будут европейские интересы. Им понадобится больше свобод, больше гарантий, невмешательство силовиков в бизнес. Поэтому Калининградская область – первая, которая при экономическом ослаблении Кремля, повернет нос к Западу. А на Западе об этом как раз знают, но не торопят события. При таком развитии событий, это не будет геополитическое перетягивание территорий. Сама территория поднимается, взрослеет и понимает, что ей нужно быть самостоятельной. Она почувствует, что может справиться без указаний и, тем более, без насильственных советов. Это нормальный процесс развития.

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    Все эти разговоры про геополитику – это все 19 век. Сейчас существует геополитика потоков – информационных, финансовых, людских. Именно эти процессы и заставляют жителей Калининграда думать, что Москва – далеко от них, ничего плохого о ней сказать не хотят, но она им не очень нужна. Так же как спрашивают, что такое Украина, и говорят, что якобы ее никогда не было. Какая разница: была она или нет? Сейчас Украина – отдельное государство, и хочет им быть, что абсолютно нормально. Но не для всех, в этом и проблема.

    Калининград, не в зависимости от того, что хотят или говорят отдельные депутаты литовского парламента, в ходе объективных событий вынужден выбирать между европейской системой ценностей и московской. И должен признаться, что большинство, во всяком случае, людей, которые занимаются бизнесом, европейская система нравится больше. Это отражается и на результатах выборов в Калининградской области. Так, к примеру, Калининград на выборах президента РФ в 2012 году дал Владимиру Путину меньше половины голосов, т.е. в первом туре там он не победил. С тех пор, не думаю, что поддержка Путина в связи с экономическим кризисом в Калининграде усилилась. Поэтому там все время и меняют руководство, потому что боятся, что оно не достаточно жесткое и не справляется. Калининградская область единственная, где у губернаторов не получалось задержаться на посту на протяжении двух сроков. Потому что здесь для Кремля болезненная точка.

    Если думать о концепции заговора, то кто-то таким образом, посредством таких заявлений, прощупывает почву, как среагирует Москва. Пока говорит какой-то там депутат, это его личное дело. А вот если бы Сейм высказывался, или правительство – другое дело. Но, я не вижу никаких возможностей у ЕС, да и желания, обострять отношения с Россией из-за Калининграда. Сейчас эти отношения Европа-РФ и без того сильно обострены.

    Джерело: Апостроф

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
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