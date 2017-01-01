Вдає з себе Лукашенко: що стоїть за гучною заявою президента Молдови

Дмитро Орєшкін Російський політолог

Дмитро Орєшкін

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ігор Додон та Путін

Молдова не зійде з європейського шляху, а Ігор Додон намагається просто посилити свої позиції за рахунок підтримки РФ.

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Чтобы дать оценку заявлению Игоря Додона нужно понимать контекст. Президент Молдовы – фигура в значительной степени декоративная. Ведь Молдова является парламентской республикой. Поэтому и решающее слово принадлежит парламенту, а не президенту. Президент в Молдове примерно также, как президент ФРГ, для того, чтобы по большей части заниматься всякими поздравлениями, «с 8 марта», скажем. А в парламенте Молдовы есть проевропейское большинство. Руководство вот как раз такой партии в Молдове уже выступило и сказало, что Додон, конечно, может иметь свою точку зрения. Поэтому, когда Додон заявляет, что Молдова хочет выйти из Соглашения об ассоциации с ЕС, он в гораздо меньшей степени имеет на это право, потому что парламент, как ключевая фигура в политике Молдовы, говорит прямо противоположное. Более того, парламент все время настаивает на той позиции, что Молдова не свернет с европейского пути.

Так что мы имеем дело с тем, что называется расколом властных элит. Двоевластием это трудно назвать, поскольку власти как таковой у Додона нет. Управлять армией без согласия парламента не сможет. Но Додон пытается сейчас усилить свои позиции за счет поддержки Москвы. И в общем это естественно, потому что экономика страны слабая и ему нужна российская поддержка. Но беда в том, что у России денег тоже нет. Если они и есть, то у Европейского союза. Поэтому тот же Додон, когда его спрашивают насчет Крыма, говорит, что было бы безответственно признавать украинский полуостров российским. На самом деле он хорошо понимает, что есть некая красная черта, которую переходить не следует. Потому что практически вся экономика Молдовы развернута на ЕС и если он захочет Додона наказать, то он это сделает без труда.

Президент Молдовы в понятную игру играет, пытаясь изобразить из себя Лукашенко. Но разница между Додоном и Лукашенко в том, что президент Беларуси – абсолютно авторитарный лидер, который все держит в своих руках. В свою очередь, от Додона зависит гораздо меньше, поэтом он может говорить все что угодно, но всерьез к этому относится мало кто.

Джерело: Апостроф

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