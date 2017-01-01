Кримське питання у світі 2017 року

Максим Осадчук Кримський політолог

Максим Осадчук

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Крим

Українське громадянське суспільство має взяти на себе відповідальність за постійну підтримку уваги держави до питань Криму і Донбасу

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Первые тревожные звоночки 2017-го поступили, пока в Украине вовсю отмечали новогодние праздники. Кроме уже упомянутой истории с Марин Ле Пен, которой украинский МИД в начале января сделал официальный выговор, стоит сказать и о предполагаемом после США в России. Бывалый дипломат Томас Грэм, советник легендарного Генри Киссинджера (который, кстати, на днях тоже отметился возмутившим украинцев предложением урегулирования ситуации на Донбассе), в интервью Голосу Америки подчеркнул, что, по его мнению, вопрос с Крымом надо бы уже как-то решить:

«Речь может идти о выплате компенсаций украинской стороне или о проведении повторного референдума, учитывая сомнения в легитимности первого референдума о присоединении к России. Речь может идти об эксплуатации офшорных ресурсов или других решениях, которые не обязательно изменят фактическую ситуацию на полуострове, но позволят учесть пожелания населения Крыма без ущерба экономическим интересам и безопасности Украины», – сказал Грэм, спровоцировав бурные обсуждения по обе стороны границы с временно оккупированным полуостровом. Впрочем, если Конгресс США все же утвердит кандидатуру бывшего главы совета директоров ExxonMobil Рекса Тиллерсона на посту госсекретаря США, то предложения Грэма могут уже скоро стать официальным курсом американской дипломатии по украинскому вопросу.

Вот в таком, мягко говоря, мрачноватом антураже Украина вступает в революционный 2017-й. Кроме прочего, существует также большая вероятность, так сказать, внутренней капитуляции, ведь киевские элиты привыкли опираться на западных союзников и партнеров, а самое главное – на западные кредиты, позволяющие удерживать экономическую ситуацию в стране под контролем. В новых международных условиях украинская власть легко может пойти на сделку с дьяволом, на словах продолжая признавать необходимость деоккупации Крыма, а на деле проводя политику примирения с Россией по всем фронтам. Всерьез задуматься о возможности такого сценария заставляет авторская колонка влиятельного олигарха Виктора Пинчука в Wall Street Journal, который по сути предлагает смириться с аппетитами Кремля в обмен на постепеннное умиротворение Донбасса. Несмотря на то, что в администрации президента Порошенко поспешили пожурить Пинчука за недостаточный патриотизм, его стратегия уже завтра может стать среди чиновников господствующей.

Это означает, что именно украинское гражданское общество, за три года революции и войны продемонстрировавшее могучий потенциал самоорганизации, должно взять на себя ответственность за постоянное поддержание внимания государства к вопросам Крыма и Донбасса. Будет сложно, но мы справимся.

Джерело: Крим.Реалії

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