Чи має значення, хто влаштував різанину в стамбульському нічному клубі

Осман Пашаєв Журналіст

Осман Пашаєв

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Molla camide osursa – cemaat sıçar (якщо мулла в мечеті пердітиме - громада сратиме – кримськотатарське прислів’я)

Мовою оригіналу

Имеет ли значение, кто устроил резню в стамбульском ночном клубе Рейна. ИГИЛовец, алькаедовец или безумец, объявивший джихад западному образу жизни в Стамбуле.

Еще 31 декабря каждый второй медиа-мулла Турции проклинал турок, отмечающих новый год, а местные скрепоголовые устраивали перфомансы, в которых Санта-Клаусу к виску ставили пистолет, и все это тиражировалось в сети и на телеэкранах. А тепер имамы, как знаметый Джуббели Ахмет Ходжа, вынуждены с телеэкранов заявлять: «убийство в ночном клубе такой же грех как убийство в мечети». Министры твитят твиты, постят посты, обливаясь слезами. К счастью, пока турецкие медиа и религиозная часть общества оказались достаточно здоровыми, чтобы очень жестко осудить теракт.

Вот только, «кто это сделал»? В 2002-году, только-только победив на выборах, лидер новосозданной умеренно-исламистской партии справедливости и развития «обнимал» и покрытоголовых и открытоголовых, и тех, кто соблюдал каноны Ислама и тех, кто выпивал. Но после 2007 года риторика поменялась. «Мои суннтские братья», «мои покрытоголовые сёстры». Угадаете с первой ноты автора строк?

Позже разгоняли экологов на Таксиме, запрещали ЛГБТ-парад. Куда пришли? К запугиванию жителей свтеских районов и посетителей питейных заведений. И это еще не предел. Многое в ататюрковской Турции все еще не соответствует идеальному Халифату: женщины в шортах, совместные бассейны и пляжи, общественный транспорт. Есть еще с чем бороться за чистоту жанра.

Только потом ведь некоторым не помогут даже красивые усы. Потому что истинные братья любят замерять длину бороды.

Джерело: блог Османа Пашаєва

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