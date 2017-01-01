  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Остап Дроздов
    Думки вголос

    Депутатів теж треба обмежити двома термінами. І ось чому...

    • Остап Дроздов

      Журналіст

    • Сьогодні, 06:49
    • Розсилка

    Депутат – це той, хто панічно боїться піти з парламенту.

    Я не вперше це кажу. Треба до депутатів застосувати ту обмежувальну норму, яка діє на президента. Два терміни – і до побачення. Дві каденції – і вертайся назад до народу, для якого ти старався відведений тобі час. Іншого виходу немає. Обмеживши депутатів лише двома термінами, ми автоматично знімаємо проблему старожилів із мандатом. Ось вам і оновлення, і регулярні ліфти знизу, і ротація еліт.

    Кістяк нинішньої Верховної Ради не мінявся з 2002 року. За цей час сталися 2 революції, обраний 3-й президент, змінилося 7 прем’єрів – а парламент уже друге десятилиття складається з усе тих же ключових людей, «все те же на манеже». Народ зрозумів, що президентів можна скидати. А от парламент – єдиний застійний орган у країні, якого не колишуть політичні урагани. Купол парламенту - це останній прихисток для тих, хто не може існувати в нормальному житті і вийти зі свого захищеного гетто.

    Читайте також

    Вони готові вдаватися до неймовірних викрутас – лиш би зберегтися як вид недоторканних. Зусиллями електоральних калік контингент 2002 року пролонгує своє депутатство з терміну на термін. Бо люди в нас милосердні й тонкосльозі. Вони побачать льотчицю Надю, комбата Семена, журналіста Мустафу, незрячого Шухевича – і не побачать нікого іншого за ними. Тому парламент 2002 року буде вічним. Ми його зможемо лише злегка розбавляти миловидними мордочками так званих «нових», але концентрації «рішал» це ніяк не змінить.

    Депутат – це той, хто панічно боїться піти з парламенту. Для них це як накласти на себе тавро невдахи. І вони праві. Вони повернуться на територію народу, впадуть до рівня свого виборця. Тому-то чинні депутати так намагаються зберегтися в обоймі. Будь-якою ціною. Я впевнений, норма «дві каденції - і до побачення» багато що змінить.

    Джерело: блог Остапа Дроздова

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
    Читайте також
    Верховна Рада депутати
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Денис Казанський
    Денис Казанський

    Журналіст

    Дмитро Корнійчук
    Дмитро Корнійчук

    Президент Центру інноваційного консалтингу «КДА»

    Тарас Чорновіл
    Тарас Чорновіл

    Журналіст, політичний діяч

    Олена Білозерська
    Олена Білозерська

    Боєць Української добровольчої армії 

    Юрій Бутусов
    Юрій Бутусов

    Журналіст, громадський діяч

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ