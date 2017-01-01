Кого з громадян потрібно позбавити права обирати владу

Остап Дроздов Журналіст

Остап Дроздов

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Виборче право

Право голосу повинна мати лише продуктивна частина суспільства - тобто лише ті, хто створюють суспільні блага

Нам усім треба чим скоріше відвикати від дурного правила, що одна лише наявність паспорта автоматично робить тебе виборцем. Ні! Весь світ (особливо після Трампа) рухається до думки, що виборець повинен бути кваліфікованим. Кваліфікованим – а не просто громадянином!

Це стане основною дилемою для всього цивілізованого світу – як відсікти від виборів усю непродуктивну, плебейську масу, яка взагалі не думає і яка безвідповідально ставиться до виборів.

Особисто я вважаю, що рано чи пізно доведеться вводити суттєві обмеження виборчих прав.

Хто їх лише пожирає - той до побачення. Бюджетники, пенсіонери, пільговики тощо. Знаю-знаю, це не демократично. Але немає іншого способу змінити політикум, якщо завтра від бюлетеня не відірвати всю цю армію пожирачів суспільних благ.

На виборах голосують в’язні в тюрмах, які взагалі ізольовані від суспільного життя. На місцевих виборах голосують приїжджі студенти, які всього-навсього прописані в гуртожитках, а на вихідні звалюють до себе додому. Або військовослужбовці, які тимчасово несуть службу, приїхавши вчора в моє місто з іншого кінця країни. Те саме з переселенцями.

В межах країни владу обирають ті, хто нічого для країни не створює. Народ (у своїй масі) – це дуже погане джерело влади. Треба шукати інше. Над цим починає думати прогресивний світ. Якщо позбавити права голосу цілі пласти суспільства (так звані «некваліфіковані»), то політична картина поміняється кардинально, адже голос бомжа не буде дорівнювати голосові професора. Ну але наша політики кістьми ляжуть, та цього не дадуть зробити, тому я цей пост залишу для наступних поколінь.

Джерело: блог Остапа Дроздова

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