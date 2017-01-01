Нам не потрібна така держава

Остап Дроздов Журналіст

Остап Дроздов

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Коли вороги жовчно обзивають Україну недо-державою – нас трясе від обурення. Але ж вони праві. І ми це знаємо.

Ми давно вже пристосувалися до недо-держави, де відсутні цілі інституції. Вибіркове правосуддя та фількограмотність законів – це те, що нас влаштовує, бо я ще не бачив жодного патріота, який хотів би жити по закону. На кожних виборах ми визнаємо, що закони для нас можуть писати або мільйонери, або пройдисвіти. Ми погодились на те, що партії існувати можуть тільки на гроші олігархів, а не на членські внески. Ми знаємо, що безкоштовна медицина небезпечна для життя. Правоохоронці найбільше б’ють, прокурори найбільше «відмазують», спецслужби є джерелом найбільшої небезпеки. Територія зазнала суттєвих втрат, і зараз Україна не має юрисдикції від Сяну до Дону. Державна мова домінує лише на половині земель. Немає історичної пам’яті, прийнятної для всіх регіонів. Усе, що собою представляє Держава Україна зараз, - це централізований бюджет і місто Київ як адміністративний центр прийняття рішень. Усе інше – розмите, непрацююче, розграбоване, саботоване.

Я б не ображався на злорадні репліки про «недо-державу». Так і є. В нас не буде повноцінної держави ніколи, допоки ми не погодимося, що держава – це простір, а не територія. Основним поняттям сучасної геополітики є ПРОСТІР. Де закінчується український простір? Не кордон, не шлагбаум, не прикордонні вівчарки – а простір, український простір. Ми уникаємо відповіді, бо не мислимо категоріями простору. Не мислимо тому, що ніколи його не створювали і не поширювали в межах своїх кордонів. Ми ніби були тут усі ці роки – і ніби й нас тут не було. Тепер ми маємо цілком логічну дисгармонію кордонів і простору.

І тут є позитив. Мало який народ має розкіш засновувати свою сучасну державу. У нас така розкіш є. З’явився шанс перезаснувати наново Державу Україна. Тому що недо-держава не підлягає ні ремонту, ні реформам. Ніхто не говорить, що нам не потрібна держава як така. Нам не потрібна така держава.

Коли будували єгипетські піраміди чи інші древні мегабуди – тіла померлих робітників замуровували прямо в об’єкт. Аналогія з нами - пряма. Самі того не усвідомлюючи, ми пробуєм перезаснувати Державу Україна, в якій територія буде бодай трохи співпадати з простором. Тут дискутувати можна до посиніння, але лінія АТО (мінус Крим і мінус ОРДЛО) вперше за всі роки державності маркує реальний український простір.

Джерело: блог Остапа Дроздова

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