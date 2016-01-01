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    Думки вголос

    Про 7 січня та Різдво Путіна й Патріарха Кирила

    • Остап Дроздов

      Журналіст

    • 26 Грудня, 16:07
    • Розсилка
    Володимир Путін та Патріарх Кирило
    Володимир Путін та Патріарх Кирило

    Якщо Україна хоче порвати з русскім міром, вона повинна піти з 7 січня

    Ми можемо повернути Крим, можемо перемогти у війні, ми навіть можемо дочекатися смерті путіна – але ми все одно будемо русскім міром, допоки святкуватимемо російське Різдво 7 січня. Я наголошую: 7 січня є російським Різдвом, а не православним, тому що абсолютна більшість православних церков (включно з Вселенським Патріархом) святкують Різдво з усім світом 25 грудня. За вийнятком московського патріархату і його сателітних церков.

    Мені дуже прикро констатувати зацофаність і неосвіченість людей, які нібито воюють із росією, але насправді через 7 січня перебувають у духовному лоні тієї самої росії, яка свідомо відірвала нас від решти світу. Я вражений такою кількістю нарваних ортодоксальних самодурів, які носять вишиванку і здають гроші на армію – і в той же час відстоюють духовну прив’язку України до путіна й кіріла. 7 січня - це їхнє Різдво, саме тому я свідомо перейшов на 25 грудня ще 10 років тому.

    Я вважаю, що всі публічні й проєвропейські люди повинні вголос висловитися з цього приводу і почати переконувати суспільство в терміновій необхідності перейти на святкування Різдва 25 грудня з усім католицьким та православним неросійським світом. Незгоду рвати з русскім міром можна прирівнювати до колабораціонізму.

    Вирішальну роль мають відіграти наші Церкви. На жаль, усі вони (включно з УГКЦ) – боягузи. Боягузи повинні знати, що народ, який такою важкою ціною виривається з орбіти росії, їх неодмінно підтримає. Росія втрачає Україну по багатьох фронтах, натомість 7 січня – це остання і найсильніша прив’язка до москви. 7 січня – це вся сіль російської ідеологеми про «їхню Україну». Для них ми є росією доти, доки святкуємо Різдво всупереч цілому світові 7 січня.

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    Аби перехід на 25 грудня не був надто болючим, треба на початках ввести подвійне (паралельне) святкування. 25 грудня має бути вихідним. Усі магазини мають бути зачинені. У церквах має правитися різдвяна Літургія. І так само 7 січня (на початках). Роз’яснювальну роботу має взяти на себе просунута частина суспільства, яка вже давно розуміє гостру потребу рвати з росією всі духовні пуповини. Таких людей уже є багато – вони просто повинні частіше й голосніше озвучувати це питання.

    Звертаюся до своїх друзів: на російське Різдво, якщо можна, не присилайте мені sms-ки з віршами. Святкуйте російське Різдво без мене, а з путіним і кірілом, це ваш вибір. Я поважаю релігійні почуття кожної людини - але водночас я за те, аби кожна людина чітко усвідомлювала, чим насправді є російське Різдво 7 січня.

    Джерело: блог Остапа Дроздова

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