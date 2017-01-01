  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Остап Дроздов
    Думки вголос

    Про прихований шовінізм російськомовних, які не знають українською мовою

    • Остап Дроздов

      Журналіст

    • Сьогодні, 22:09
    • Розсилка

    Русифікація пройшла успішно лише тому, що російська мова була гегемонною мовою держави й успіху

    Справа не в двомовності, а в прихованому шовінізмі російськомовної одномовної частини суспільства. Я не розумію і ніколи не зрозумію – як узагалі можна не знати чи не розуміти української в Україні. Це прояв лінгвального каліцтва. В моєму оточенні таких нема – я оточений або україномовними, або двомовними, для яких не становить проблеми українська мова і які вільно можуть нею послуговуватися. Одномовні російськомовні – ось основна проблема існування української державності. Прислухатися до потреб інтелектуально непровносправних я б не став. Вони повинні стати дисфункційними в країні, де українську мову повинні знати всі.

    Це їхнє право – спілкуватися рідною мовою в приватному просторі. У сауні можна спілкуватися навіть на суахілі. Але мовою сервісу, держслужби, послуг, телебачення, кіно, медіа, політики тощо є українська, і я вважаю, що ми занадто довго терпіли свідому русифікацію всіх сфер життя. Усі ці роки російськомовні люди жили в абсолютному комфорті: вони мали телебачення, фільми, книги, пресу, моду, сферу послуг і добру половину публічного простору своєю російською мовою. І їх не дуже гребло, що всі ці роки, коли їм було комфортно, україномовний українець почувався дискримінованим ізгоєм навіть за наявності державного статусу укр.мови. Так от – мене зараз теж не повинні гребти дискомфортні почуття російськомовного сегменту. Канєшна, у ніх всьо харашо і вони нічого не хочуть міняти. А я пропоную їм вийти з зони свого комфорту і нарешті докласти зусиль перестати бути Азаровим, який усе життя прожив в Україні і увійшов в історію своїм крівосісями. Мене не цікавлять розумові проблеми людей, не здатних опанувати українську мову в Україні. Найбільшим проявом патріотизму російськомовних людей буде дещиця поваги до української мови, яку 300 років забороняли, знищували і викорінювали.

    На всій планеті Земля в нас немає іншої території, де ми могли вільно вживати свою рідну мову. Для цього, власне, й постала держава. І саме вона є остаточним регулятивом мовних проблем. І ніхто нікого не має переконувати. Хочеш успішно працювати в Україні – ти не можеш цього зробити без знання мови. Крапка. Російськомовні люди в Латвії, які в силу своїх розумових обмежень не здатні оволодіти латвійською, живуть собі – але на рівні продавців магнітиків для туристів. Не знаєш мови – приготуйся бути в другому ешелоні. Для чого переконувати? Сам роби вибір.

    Русифікація пройшла успішно лише тому, що російська мова була гегемонною мовою держави й успіху. Більше нічого й не треба. Я чудово усвідомлюю масштаби зросійщення, і саме це має бути причиною жорсткої мовної політики держави. Укр.мова 25 років програвала всі позиції, тож настав час для балансування. Я би розвів приватний і публічний простори. Перший – зона хочу, другий – зона мушу. Нічого страшного тут немає. Декому буде важко, але все-таки треба згадати, в якій державі з якою національною мовою ти живеш. Громадянин, який не володіє державною мовою, хай відчує максимальний дискомфорт. Повторюю: для більшості адекватного сегменту двомовних російськомовних це взагалі не питання – вони чудово вибудували приватний простір російською і публічний українською.

    Адептам російської мови дуже важко це визнати, але вони повинні наважитися на це. Російська мова є базою русского міра. Русскій мір для Кіріла і Путіна є там, де є носій російської мови. Тому що російська мова автоматично підвязується під ринок російськомовного контенту, який є гігантський і який впроваджує архетип російського мислення, а воно особисто для мене є ворожим. Інколи треба задавати собі ці питання: а чи не через російську мову наш простір примикає до російської орбіти? Так-от зявляються на стінах наших дитсадочків чужий Ємеля чи Іван-дурак, а на різдвяних пасажах зявляються проститутки в кокошниках, а в молодіжному жаргоні російські словечка з «Бригади» тощо. Усе – через мову. Ну не повітряно-крапельним шляхом же!

    Джерело: блог Остапа Дроздова

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
    Росія телебачення кіно книги мова українська мова
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Тарас Чорновіл
    Тарас Чорновіл

    Журналіст, політичний діяч

    Дмитро Корнійчук
    Дмитро Корнійчук

    Президент Центру інноваційного консалтингу «КДА»

    Юрій Бутусов
    Юрій Бутусов

    Журналіст, громадський діяч

    Лариса Ніцой
    Лариса Ніцой

    Письменниця

    Денис Казанський
    Денис Казанський

    Журналіст

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ