Про російських експертів, які переконують, що законно Крим Україна не поверне
- Сьогодні, 14:02
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Розсилка
Працюй, Україно. А тоді поговоримо, повертати тобі Крим чи ні
«Единственный шанс для Украины вернуть Крым - это стать настолько процветающим государством, что не только Крыму, но и Краснодарскому краю, и Брянщине захочется войти в ее состав»
Інтерв’ю з черговим здравомислящім росіянином-експертом, який пояснює, що законним шляхом нє, але ми можемо розкарячитися і зробити диво. Крим «захоче» (ну, він же ж «захотів» відокремитись), і тоді, звісно, Путін чи постпутін нікуди не дінеться: відпустить його назад.
Кожен раз, коли читаю чергову варіацію цього думковірусу, згадую сцену на львівському вокзалі, яку випадково спостерігав надцять років тому. Вокзальні бандити-рекетири (чи менти без форми, чорт зна) забрали всі гроші в заробітчанина, який щойно повернувся до міста. Певно, в них були аргументи, які притлумили його агресію, але він ще відчайдушно намагався випросити гроші назад:
– Хлопці, в мене сім’я, я роботяга…
– Так иди работай, – сказали йому бандити. Оце те саме: іді работай, Україно, станеш суперквітучою державою, тоді поговоримо, чи повертати тобі твої законні території.
Джерело: блог Отара Довженко