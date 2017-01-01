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    Думки вголос

    Про російських експертів, які переконують, що законно Крим Україна не поверне

    • Отар Довженко

      Журналіст

    • Сьогодні, 14:02
    • Розсилка

    Працюй, Україно. А тоді поговоримо, повертати тобі Крим чи ні

    «Единственный шанс для Украины вернуть Крым - это стать настолько процветающим государством, что не только Крыму, но и Краснодарскому краю, и Брянщине захочется войти в ее состав»

    Інтерв’ю з черговим здравомислящім росіянином-експертом, який пояснює, що законним шляхом нє, але ми можемо розкарячитися і зробити диво. Крим «захоче» (ну, він же ж «захотів» відокремитись), і тоді, звісно, Путін чи постпутін нікуди не дінеться: відпустить його назад.

    Кожен раз, коли читаю чергову варіацію цього думковірусу, згадую сцену на львівському вокзалі, яку випадково спостерігав надцять років тому. Вокзальні бандити-рекетири (чи менти без форми, чорт зна) забрали всі гроші в заробітчанина, який щойно повернувся до міста. Певно, в них були аргументи, які притлумили його агресію, але він ще відчайдушно намагався випросити гроші назад:

    – Хлопці, в мене сім’я, я роботяга…

    – Так иди работай, – сказали йому бандити. Оце те саме: іді работай, Україно, станеш суперквітучою державою, тоді поговоримо, чи повертати тобі твої законні території.

    Джерело: блог Отара Довженко

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
    Крим Росія анексія
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