  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Отар Довженко
    Думки вголос

    Суспільне мовлення: співчуваю, Зурабе. І респект за сміливість

    • Отар Довженко

      Журналіст

    • Сьогодні, 12:16
    • Розсилка
    Зураб Аласанія
    Зураб Аласанія

    Ви маєте мапу з маршрутом, знаєте, як мала б заводитись машина, але не впевнені, що все це взагалі зсунеться з місця або відразу не піде на дно

    Уявіть здоровенний іржавий корабель. Вірніше, не один, а зчеплені докупи три десятки кораблів різного типу і різної міри іржавості й водоплавності, але переважно таких, що їх би негайно порізати на металобрухт. Але не можна, бо це все Національний Флот.

    Усі ці іржаві корита, зас*ані чайками, давно й надійно сидять на мілині біля берега, щороку глибше вгрузаючи в мул. Матроси, які востаннє виходили в море ще в минулому столітті, приторговують іржавими деталями механізмів, пропивають злиденну зарплатню, дуже пишаються минулими заслугами й шанують своїх лідерів, що виступають під гаслами «гордо піднімемо прапор і навіки залишимось у рідній гавані».

    Їх би всіх висадити на берег і набрати нових, але теж не можна, хіба що скидати по одному за борт уночі. І вся ця купа металобрухту буквально завтра повинна вийти в море й поплисти за обрій, а вас призначили капітаном. Ви маєте мапу з маршрутом, знаєте, як мала б заводитись машина, але не впевнені, що все це взагалі зсунеться з місця або відразу не піде на дно. А гроші є лише на фарбу і на те, щоб дати гудок.

    А на березі стоять розумники (типу мене), які аплодують вам, поки ви піднімаєтесь на борт, але вже завтра питатимуть: агов, капітане, час іде, ти чого ще не в Африці?!

    І єдине, в чому ви впевнені – що ви справді збираєтесь зсунути все це з місця.

    Співчуваю, Зурабе. І респект за сміливість.

    Джерело: блог Отара Довженко

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
    ЗМІ телебачення
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Кирило Сазонов
    Кирило Сазонов

    Політичний оглядач

    Марина Данилюк-Ярмолаєва
    Марина Данилюк-Ярмолаєва
    Ігор Ейдман
    Ігор Ейдман

    Соціолог

    Дмитро Корнійчук
    Дмитро Корнійчук

    Президент Центру інноваційного консалтингу «КДА»

    Денис Казанський
    Денис Казанський

    Журналіст

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ