Для кого наш футбол?

Олександр Ушаков Скаут агентства «Special1Agency», спортивний журналіст

Олександр Ушаков

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Фото: ua.tribuna.com

Ще не встиг розпочатися трансферний період, а пресу знову заполонили чутки про переїзд лідерів «Динамо» у закордоні чемпіонати

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Вчера в информационном пространстве всплыла новость про, якобы, переход Дамагоя Виды в «Бешикташ». Как сегодня рассказал Игорь Суркис в интервью одному из спортивных изданий, это не более чем фэйк, который турецкие журналисты выдают за правду. Но чем ближе мы будем «подходить» к «окну», тем больше слухов будет. Почему? Ответы кажутся безумно банальными.

Во-первых, у Динамо брак денег. И это факт. Кто бы как не кричал, что Суркис богатый человек, отсудил кучу денег у «Привата», он любит «Динамо», у него бизнес большой… Да, это все правда, и не правда в то же время. Ведь у «Динамо» нет титульного спонсора, который предоставлял деньги, для покрытия бюджетной дырки, которая в киевском клубе выросла до очень больших размеров.

Во-первых – зарплаты уровня 2010-2013 годов. Да, сокращение ведомости велось зимой, но оно вряд ли улучшило серьезно ситуацию, ведь тому же Макаренко предложили контракт на условиях, на которые он не согласился. Можно предположить – зарплата не выросла в несколько раз, ведь денег просто нет. А он был бы очень полезен весной. Кадар и Пантич то же приехали не за копейками (Что они делают/не делают на поле это уже другой вопрос).

По неподтвержденной информации, банк «Надра», который связывали с Фирташем и Левочкиным, выделял Динамо от 16 до 23 миллионов евро в сезон. Да, киевляне могли позволить себе и трансферы на 50 миллионов за окно, и зарплаты уровня добротных команд европейских чемпионатов. Как и многие команды тех годов. Но они перестроились, а «Динамо»?

Во-вторых - уровень чемпионата и уровень игроков. Ярмоленко, Вида, Хачериди – три игрока, которые явно переросли наш чемпионат. Им уже неинтересно. Как и многим другим, но у тех другие причины, которые доподлинно известны только им. Почему бы не постараться продать и ЗАРАБОТАТЬ – этим кто-то занимается? – и дать шанс молодежи проявить себя? Не думаю, что у нас нет талантливой молодежи, которая сможет составить конкуренцию игрокам основного состава. Да, возникает вопрос в лидере команды и «разрушителе», чем занимался Вида весной этого года. Но ведь если «мариновать» подрастающее поколение все время в дубле, какой будет итог? Очередные «молодые и талантливые»? А оно нам надо?

Нет, конечно, сейчас молодежь активно подключается к работе с первой командой, дебютирует. Понятно, что весь молодежный состав не выпустить, ведь есть и задачи. Но лидеры явно должны покинуть команды, что бы было природное взращивание кадров, а не вечные аренды, потерянные таланты, упущенные возможности …

В-третьих – не систематический характер менеджмента. И в самом деле, если спросить у любого прохожего, что такое менеджмент «Динамо», то в ответ можно получить, в лучшем случае, что-то вроде: «…» Честно, не знаю, что тут писать, не буду врать. Я не знаю, что можно ответить на этот вопрос. Ведь если он и есть, то его характер явно несистематический, без четкого понимания, что и как делать, как зарабатывать деньги и привлекать людей быть ближе к клубу, нести ответственность за его результаты, быть до конца с командой не дома/в баре у телевизора, а на стадионе. Это деньги клубу, это поддержка игрокам.

Футбол для болельщиков? Слишком часто эта фраза декламируется, где надо, и где не надо. Усталость от нее, ведь по сути, ничего в этом направлении не делается. Абсолютно ничего. В данном случае, со стороны «Динамо». Нет, всякие интерактивные мероприятия, реклама в зарождающемся виде – это круто. Это уже ХОТЬ ЧТО-ТО! А системность?

Понятное дело, что это всего лишь маленький перечень того, с чем надо бороться. На самом деле он более полон, но как по мне, именно с этих моментов надо начать работать. Ведь тенденция украинского футбола указывает на то, что потратить 5 миллионов в год на зарплату ОДНОМУ футболисту – в нынешнее время – деньги есть. А вот нанять команду профессиональных менеджеров, активно заняться работой с болельщиками и потратить меньше средств на это все – тут простите.

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Так у нас футбол для кого? И для чего?