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    Думки вголос

    Росія з цього ж і починала своє вторгнення

    • Олександр Палій

      Політолог

    • Сьогодні, 15:19
    • Розсилка

    Практично одночасно Росія замучила трьох полонених українських солдат, а ІДІЛ двох турецьких.

    Росія з цього ж і починала своє вторгнення - прагнула залякати, згадаймо депутата Рибака і студента Поправку. Замучити полоненого - мужності не треба, а навпаки, треба багато ницості.

    Систематична підлота росіян у цій і інших війнах, їхня категорична нездатність до людських вчинків пояснюється просто - тим, що на території етногенезу росіян кам'яна доба закінчилася на 5 тисячоліть пізніше, ніж в українців, у європейських та більшості азійських народів. Росіяни потрапили зразу з кам'яної доби у соціалізм - тобто у кам'яну добу з електрифікацією колючого дроту.

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    У росіян нема ніякого досвіду лицарства, і вони знати не знають, що це таке і як його їсти.

    З цього приводу згадую нарікання одного християнського місіонера в Африці, якому було дуже важко проповідувати - дикуни не могли засудити вчинок Іуди, і хвалили його за те, що він дуже спритний.

    Джерело: блог Олександра Палія

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
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