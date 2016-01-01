Олександр Палій Політолог

Олександр Палій

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Практично одночасно Росія замучила трьох полонених українських солдат, а ІДІЛ двох турецьких.

Росія з цього ж і починала своє вторгнення - прагнула залякати, згадаймо депутата Рибака і студента Поправку. Замучити полоненого - мужності не треба, а навпаки, треба багато ницості.

Систематична підлота росіян у цій і інших війнах, їхня категорична нездатність до людських вчинків пояснюється просто - тим, що на території етногенезу росіян кам'яна доба закінчилася на 5 тисячоліть пізніше, ніж в українців, у європейських та більшості азійських народів. Росіяни потрапили зразу з кам'яної доби у соціалізм - тобто у кам'яну добу з електрифікацією колючого дроту.

У росіян нема ніякого досвіду лицарства, і вони знати не знають, що це таке і як його їсти.

З цього приводу згадую нарікання одного християнського місіонера в Африці, якому було дуже важко проповідувати - дикуни не могли засудити вчинок Іуди, і хвалили його за те, що він дуже спритний.

Джерело: блог Олександра Палія

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