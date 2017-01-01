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    Думки вголос

    Справжні цілі авантюри з блокадою Донбасу

    • Олександр Палій

      Політолог

    • Сьогодні, 11:17
    • Розсилка
    Блокада на Донбасі
    Блокада на Донбасі

    Як сказав хтось мудрий, «гібридна війна у російському стилі: російські «Іванушки» косять під українського «дурачка»

    Авантюра з «блокадою» має такі справжні цілі:

    1) Вибити іскру громадянської війни в Україні, провокуючи насильство між правоохоронцями і рядовими блокувальними. Досі цієї іскри вибивати зовсім не вдавалося.

    2) Рохитати державу демонстративним безкарним беззаконням.

    3) Підірвати економічне зростання в Україні, яке в останньому кварталі 2016 року було рекордним за десятиліття.

    4) Завдати максимальної шкоди енергосистемі України.

    5) Завдати максимальної шкоди експорту України, і тим підірвати стабільність гривні.

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    6) Перетворити вільні частини Донбасу на таку ж дупу, як і окуповані, тобто вирішити іміджеву проблему без витрат для Росії.

    7) Наситити підрозділи терористів свіжим місцеиим «гармантним м'ясом», в умовах свідомо створеного тотального безгрошів'я на окупованих терторіях.

    8) Виставити в очах Заходу Україну порушником Мінських угод.

    Отака «многоходовочка» Х-ла, поки йде майже успішно. Як сказав хтось мудрий, «гібридна війна у російському стилі: російські «Іванушки» косять під українського «дурачка».

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
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