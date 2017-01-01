Справжні цілі авантюри з блокадою Донбасу
- Сьогодні, 11:17
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Як сказав хтось мудрий, «гібридна війна у російському стилі: російські «Іванушки» косять під українського «дурачка»
Авантюра з «блокадою» має такі справжні цілі:
1) Вибити іскру громадянської війни в Україні, провокуючи насильство між правоохоронцями і рядовими блокувальними. Досі цієї іскри вибивати зовсім не вдавалося.
2) Рохитати державу демонстративним безкарним беззаконням.
3) Підірвати економічне зростання в Україні, яке в останньому кварталі 2016 року було рекордним за десятиліття.
4) Завдати максимальної шкоди енергосистемі України.
5) Завдати максимальної шкоди експорту України, і тим підірвати стабільність гривні.
6) Перетворити вільні частини Донбасу на таку ж дупу, як і окуповані, тобто вирішити іміджеву проблему без витрат для Росії.
7) Наситити підрозділи терористів свіжим місцеиим «гармантним м'ясом», в умовах свідомо створеного тотального безгрошів'я на окупованих терторіях.
8) Виставити в очах Заходу Україну порушником Мінських угод.
Отака «многоходовочка» Х-ла, поки йде майже успішно. Як сказав хтось мудрий, «гібридна війна у російському стилі: російські «Іванушки» косять під українського «дурачка».