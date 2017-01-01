Чому померла Батьківщина скандальної співачки Лоліти Мілявської

Павло Казарін Журналіст

Павло Казарін

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Лоліта Мілявська

Її поїзд не доїде до місця призначення. Тому що в минуле потяги не ходять

Мовою оригіналу

Юле Самойловой организовали выступление в Крыму. В мае. Как раз тогда, когда в Киеве начнется «Евровидение».

Москва хотела найти символический ответ на недопуск Самойловой в Украину – и ей это удалось. Действительно, если певицу не пускают в Киев за визит в Крым, что может быть эффектнее, чем снова отправить ее на полуостров? Мол, от своих слов не отказываемся, извиняться не намерены, гнем свою линию до последнего.

И осуждать Юлию Самойлову за ее будущее выступление в Севастополе даже немного неловко. Потому что во всей этой эпопее с ее неслучившимся выступлением на Евровидении самая уязвимая сторона – это она сама. В России человек в ее положении может быть обязан карьерой только лишь государству – и если государство добавило девушке с инвалидностью немного медийности, то это история про то, как зло случайно сделало добро.

Но в том и штука, что Юлия Самойлова в этом отношении равна только лишь самой себе. Она не равна своему цеху, потому что она – не часть цеха. Ее существование в шоу-бизнесе – это исключение и если бы не решение Москвы использовать ее слабости как медиатаран, мы бы никогда не узнали о ее существовании. Поэтому Самойлова не правило. Правило – это Лолита Милявская.

В начале апреля Лолита постила в соцсетях фотографию, на которой стояла в обнимку с Наташей Королевой, Любовью Успенской и Таисией Повалий. Подпись под фото гласила, что так выглядит «украинское землячество в Кремле». А в конце апреля украинские пограничники ссаживают ее с поезда за концерт в Крыму.

И все риторическое негодование Лолиты выстроено на том, что нельзя лишать человека его родины. Она, родившаяся в Мукачево, учившаяся во Львове и работавшая в Одессе – возмущена запретом въезда. Но в том и особенность, что Лолите никто не запрещал въезд домой. Просто ее родина перестала существовать.

Потому что родина Лолиты – это не Украина. Ее родина – это Малороссия. И свою карьеру певица делала именно как выходец из этой самой имперской окраины. Когда ради столичной прописки заключали фиктивные браки, а любая карьера в союзной республике был лишь тренировкой перед штурмом настоящего имперского Олимпа.

Родина Лолиты Милявской – это вареники и борщ. «УкрАинский» и шаровары. Анекдоты про украинский язык, который придумывают люди, никогда украинского языка не знавшие. Обязательный Тарас Бульба, которого читали потому, что его автор стал частью имперской литературы. Но Лолита так и не поняла, что эта ее родина окончательно умерла три года назад.

Ее убила новая родина Лолиты. Та, в которой она сделала карьеру и стала звездой. В которой она получила славу, деньги и биографию. Причем особенная ирония в том, что убийство получилось непредумышленным: Москва хотела сохранить Малороссию, а в результате отправила ее в небытие. Тот самый Крым, который закрыл Лолите дорогу в Киев, три года назад сделал из Малороссии – Украину.

Ее поезд не доедет до места назначения. Потому что в прошлое поезда не ходят.

Джерело: Крим.Реалії

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»