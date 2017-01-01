  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Павло Казарін
    Думки вголос

    Чому померла Батьківщина скандальної співачки Лоліти Мілявської

    • Павло Казарін

      Журналіст

    • Сьогодні, 11:07
    • Розсилка
    Лоліта Мілявська
    Лоліта Мілявська

    Її поїзд не доїде до місця призначення. Тому що в минуле потяги не ходять

    Мовою оригіналу

    Юле Самойловой организовали выступление в Крыму. В мае. Как раз тогда, когда в Киеве начнется «Евровидение».

    Москва хотела найти символический ответ на недопуск Самойловой в Украину – и ей это удалось. Действительно, если певицу не пускают в Киев за визит в Крым, что может быть эффектнее, чем снова отправить ее на полуостров? Мол, от своих слов не отказываемся, извиняться не намерены, гнем свою линию до последнего.

    И осуждать Юлию Самойлову за ее будущее выступление в Севастополе даже немного неловко. Потому что во всей этой эпопее с ее неслучившимся выступлением на Евровидении самая уязвимая сторона – это она сама. В России человек в ее положении может быть обязан карьерой только лишь государству – и если государство добавило девушке с инвалидностью немного медийности, то это история про то, как зло случайно сделало добро.

    Но в том и штука, что Юлия Самойлова в этом отношении равна только лишь самой себе. Она не равна своему цеху, потому что она – не часть цеха. Ее существование в шоу-бизнесе – это исключение и если бы не решение Москвы использовать ее слабости как медиатаран, мы бы никогда не узнали о ее существовании. Поэтому Самойлова не правило. Правило – это Лолита Милявская.

    В начале апреля Лолита постила в соцсетях фотографию, на которой стояла в обнимку с Наташей Королевой, Любовью Успенской и Таисией Повалий. Подпись под фото гласила, что так выглядит «украинское землячество в Кремле». А в конце апреля украинские пограничники ссаживают ее с поезда за концерт в Крыму.

    И все риторическое негодование Лолиты выстроено на том, что нельзя лишать человека его родины. Она, родившаяся в Мукачево, учившаяся во Львове и работавшая в Одессе – возмущена запретом въезда. Но в том и особенность, что Лолите никто не запрещал въезд домой. Просто ее родина перестала существовать.

    Потому что родина Лолиты – это не Украина. Ее родина – это Малороссия. И свою карьеру певица делала именно как выходец из этой самой имперской окраины. Когда ради столичной прописки заключали фиктивные браки, а любая карьера в союзной республике был лишь тренировкой перед штурмом настоящего имперского Олимпа.

    Родина Лолиты Милявской – это вареники и борщ. «УкрАинский» и шаровары. Анекдоты про украинский язык, который придумывают люди, никогда украинского языка не знавшие. Обязательный Тарас Бульба, которого читали потому, что его автор стал частью имперской литературы. Но Лолита так и не поняла, что эта ее родина окончательно умерла три года назад.

    Ее убила новая родина Лолиты. Та, в которой она сделала карьеру и стала звездой. В которой она получила славу, деньги и биографию. Причем особенная ирония в том, что убийство получилось непредумышленным: Москва хотела сохранить Малороссию, а в результате отправила ее в небытие. Тот самый Крым, который закрыл Лолите дорогу в Киев, три года назад сделал из Малороссии – Украину.

    Ее поезд не доедет до места назначения. Потому что в прошлое поезда не ходят.

    Джерело: Крим.Реалії

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
    Крим Росія анексія Юлія Самойлова
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Тарас Чорновіл
    Тарас Чорновіл

    Журналіст, політичний діяч

    Дмитро Корнійчук
    Дмитро Корнійчук

    Президент Центру інноваційного консалтингу «КДА»

    Юрій Бутусов
    Юрій Бутусов

    Журналіст, громадський діяч

    Лариса Ніцой
    Лариса Ніцой

    Письменниця

    Денис Казанський
    Денис Казанський

    Журналіст

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ