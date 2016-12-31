Фрейд та Путін

Павло Казарін Журналіст

Павло Казарін

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Зігмунд Фрейд

Коли наступного разу ви почуєте від російських спікерів про підступність Заходу і безжалісність його планів - знайте, що це всього лише опис їх власного несвідомого

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Когда российские спикеры говорят о тайных планах Запада – это не более чем проекция. Они всего лишь исповедуются нам в своих намерениях.

Советник президента РФ по интернету Герман Клименко заявил, что Запад хочет отключить Россию от всемирной паутины. По его словам, страна должна быть готова к неожиданным агрессивным действиям со стороны мировых столиц. И если вам кажется, что это всего лишь очередное проявление конспирологии, на которое нет смысла обращать внимание, то вы ошибаетесь.

В психологии есть описание механизма проекции. Это ситуация, когда человек подсознательно приписывает собственные качества, чувства и желания другому человеку. По сути, этот психологический механизм позволяет людям оправдывать многие свои поступки.

Именно этим, кстати, можно объяснить последние три года российской внешней политики. Когда Москва захватывает Крым – она искренне убеждена, что не наносит первый удар, а лишь «дает сдачи» – в ответ на «устроенный Западом киевский Майдан». Когда она вторгается на Донбасс – то говорит о том, что это защита «на упреждение». Когда описывает истории про «распятых мальчиков» и «зверства хунты» – то психологически дает себе право на любые ответные жестокости. И получает его – в своих собственных глазах – несмотря на то, что никаких распятых мальчиков в реальности не было.

Психологи говорят, что механизм проекции позволяет человеку считать собственные неприемлемые чувства, желания и мотивы – чужими. И, как следствие, позволяет ему не чувствовать за них ответственность.

Вслушайтесь, что говорят российские полуофициальные спикеры. Все те, кто регулярно в эфире центральных российских телеканалов рассуждают о безжалостном характере украинского государства. Те, кто рассказывают о желании Запада расколоть и расчленить Россию. Те, кто твердят, что Брюссель и Вашингтон мечтают отобрать у Москвы Сибирь и Дальний Восток. В этот момент они могут думать о том, что обличают. Но на самом деле они всего лишь исповедуются. В прямом эфире. 24 часа, семь дней в неделю.

Все это – лишь описание того, что бы они хотели сделать с теми, кого считают своими противниками. То, что они попытались бы устроить, будь у них соответствующие ресурсы и возможности. Их спичи – это всего лишь оконтуривание их собственной желаемой картинки реальности.

Кстати, проекция – один из основных защитных механизмов при параноидном и истероидном расстройстве личности. Если учесть, что все высшее руководство России состоит из ветеранов спецслужб, для которых конспирология – обязательное условие их профессиональной деятельности – это совпадение вряд ли можно считать случайным.

А потому, когда в следующий раз вы услышите от российских спикеров про коварство Запада и безжалостность его планов – знайте, что это всего лишь описание их собственного бессознательного. Такие вещи нужно слушать хотя бы для того, чтобы понять как глубока кроличья нора. Как минимум, до тех пор, пока все эти люди способны влиять на наше будущее.

Джерело: Крим.Реалії

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