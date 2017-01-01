Савченко не закликала обміняти Крим на Донбас

Павло Казарін Журналіст

Павло Казарін

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Надія Савченко

Виступати адвокатом Надії Савченко – справа невдячна. Але це питання не про Савченко. Це питання про фактчекінг

Мовою оригіналу

Когда-то давно я очень недолго работал на ленте новостей. Адовая затея – выработка от 25 до 40 новостей за смену. Три четверти – копипаст, остальное – комментарии и новости от собкоров. Журналисты на ленте – Данаевы дочери, которые вынуждены каждый день наполнять водой бездонную бочку. Времени на фактчекинг в такой ситуации нет. Хорошо, если есть на перекур.

И именно поэтому меня не особенно удивляет то, что сегодня все СМИ хором написали про Надежду Савченко, которая якобы предложила обменять Крым на Донбасс. Я понимаю, что эта новость катилась из ленты в ленту просто благодаря копипасту – усталые мальчики и девушки на ленте делали CTRL+C и CTRL+V, ставили себе еще одну галочку в блокнотике и начинали снова рыскать по лентам. Вдобавок, что к самой Савченко никаких сантиментов не осталось - вся страна за полгода прошла эволюцию в своем отношении к ней – от презумпции невиновности к презумпции виновности. Я не исключение.

Но я все же посмотрел полную версию видео того злополучного эфира с Савченко. Так вот – она ничего подобного не предлагала. Савченко комментировала заявления о возможности скорого возвращения Донбасса под контроль Киева мирным путем. И она сказала, что любой сценарий быстрого возвращения Донбасса мирным путем будет сопровождаться переговорами с Россией, на которых она будет пытаться разменять Донбасс на признание (или откладывание в «долгий ящик») Крыма. И что альтернативный сценарий этому – военный. Я чувствую себя очень по-дурацки в этот момент. Выступать адвокатом Надежды Савченко – дело неблагодарное. Делиться с ней собственной легитимностью – еще более неблагодарное дело. Но это вопрос не про Савченко. Это вопрос про фактчекинг.

Джерело: Блог Павла Казаріна

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