  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Павло Казарін
    Думки вголос

    Савченко не закликала обміняти Крим на Донбас

    • Павло Казарін

      Журналіст

    • Сьогодні, 16:54
    • Розсилка
    Надія Савченко
    Надія Савченко

    Виступати адвокатом Надії Савченко – справа невдячна. Але це питання не про Савченко. Це питання про фактчекінг

    Мовою оригіналу

    Когда-то давно я очень недолго работал на ленте новостей. Адовая затея – выработка от 25 до 40 новостей за смену. Три четверти – копипаст, остальное – комментарии и новости от собкоров. Журналисты на ленте – Данаевы дочери, которые вынуждены каждый день наполнять водой бездонную бочку. Времени на фактчекинг в такой ситуации нет. Хорошо, если есть на перекур.

    И именно поэтому меня не особенно удивляет то, что сегодня все СМИ хором написали про Надежду Савченко, которая якобы предложила обменять Крым на Донбасс. Я понимаю, что эта новость катилась из ленты в ленту просто благодаря копипасту – усталые мальчики и девушки на ленте делали CTRL+C и CTRL+V, ставили себе еще одну галочку в блокнотике и начинали снова рыскать по лентам. Вдобавок, что к самой Савченко никаких сантиментов не осталось - вся страна за полгода прошла эволюцию в своем отношении к ней – от презумпции невиновности к презумпции виновности. Я не исключение.

    Читайте також

    Но я все же посмотрел полную версию видео того злополучного эфира с Савченко. Так вот – она ничего подобного не предлагала. Савченко комментировала заявления о возможности скорого возвращения Донбасса под контроль Киева мирным путем. И она сказала, что любой сценарий быстрого возвращения Донбасса мирным путем будет сопровождаться переговорами с Россией, на которых она будет пытаться разменять Донбасс на признание (или откладывание в «долгий ящик») Крыма. И что альтернативный сценарий этому – военный.

    Я чувствую себя очень по-дурацки в этот момент. Выступать адвокатом Надежды Савченко – дело неблагодарное. Делиться с ней собственной легитимностью – еще более неблагодарное дело. Но это вопрос не про Савченко. Это вопрос про фактчекинг.

    Джерело: Блог Павла Казаріна

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
    Читайте також
    Крим Надія Савченко
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Денис Казанський
    Денис Казанський

    Журналіст

    Павло Казарін
    Павло Казарін

    Журналіст

    Олексій Заводюк
    Олексій Заводюк

    Веб-девелопер, програміст, музикант, блогер, громадський активіст

    Юрій Бутусов
    Юрій Бутусов

    Журналіст, громадський діяч

    Олена Білозерська
    Олена Білозерська

    Боєць Української добровольчої армії 

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ