Скандал зі сліпим та собакою-поводирем у метро. Чи все так однозначно?

Катерина Пешко Оглядач «Главкома»

Катерина Пешко

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Собака-поводир

Є правила користування метрополітеном. Згідно з цими правилами, собаку не можна перевозити у метро без клітки чи спеціального контейнера

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По сети ходит история, как двое сотрудников метрополитена на станции «Университет» не впустили в метро слепого человека с собакой-поводырем, нахамив тому при этом. Особо впечатлительные уже (тут можете побиться головой аппп стол) собирают толпу, чтобы поехать на станцию, найти этих сотрудников и объяснить им, «сукам», где «их место».

Не хочу сейчас говорить о хамском поведении сотрудниц. Я этого не видела. Но, внимание, только и исключительно это может в данной ситуации быть причиной для эмоциональной реакции и желания поехать и показать всем кузькину мать.

Почему? Попробую объяснить на пальцах.

Акцентирую внимание на том, что камнем преткновения в данной истории стала все-таки собака. Я неоднократно видела, как слепого человека, человека на инвалидном кресле, человека, вынужденного пользоваться костылями и т. д., на спуске на эскалаторе сопровождали два сотрудника метро. Еще один стоял немного впереди и один - позади, чтобы контролировать поток людей (на предмет того, есть ли возможность свободно с эскалатора сойти, и не мчится ли сзади кто-то бегом вниз, сметая на своем пути всех и все). Далее сотрудники метро либо садились вместе с человеком в поезд, либо, если он мог сам неплохо передвигаться, звонили на станцию, где человек планировал выйти, и говорили, что там его надо встретить. на это все есть инструкция.

Теперь поговорим о собаке.

Есть правила пользования метрополитеном. Согласно этим правилам, собака не может быть провезена в метро вне клетки или специального контейнера.

Да, мне с двумя моими тюленями тоже не всегда радостно тратить на то, чтобы добраться до какого-то места, вместо 30 минут 2 часа. Но, махать, ребята, это правила. Изменить их можно (об этом ниже) и, может, нужно. Но не вот так вот на «ай-да» в фейсбучке.

Дальше. Сотрудник метрополитена, руководствуясь этими же правилами, НЕ МОЖЕТ впустить вас в метро. Он не имеет на это права. Слепой вы или нет. Граф дракула вы или дюймовочка. По фигу. Выговор и все такое. А в случае получения вами или вашим животным (которого там по инструкции быть не могло) травмы (да-да, введите в гугле слова «собака» и «эскалатор», только не кушайте до этого) - здравствуйте, сайты работы, биржа труда (или что там у нас сейчас).

Опять-таки, я откину сейчас слова о хамском поведении работников метро (просто, чтобы адекватно оценить фактаж). Что мы получаем в итоге? Сейчас в сети собирается тусовка, которая планирует начистить лица людям, выполнившим закон (нравится он вам или нет - это второй вопрос). Клево, да?

И последнее. Всем, у кого чешутся руки, я предлагаю иное решение, которым можно заняться хоть сейчас. Чешем на сайт Киевсовета и регистрируем петицию, в которой, допустим, требуем разрешить проезд в метро с собаками в определенных случаях. Снова пишем эмоциональный пост и со ссылкой на петицию размещаем здесь же.

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