Цінуйте свій український паспорт. Рада міністрів ЄС схвалила остаточне рішення щодо безвізу
- Сьогодні, 11:35
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ТАК! Ми це зробили!!!
Щойно Рада міністрів Євросоюзу схвалила остаточне рішення про надання нам, громадянам України, права на безвізові подорожі.
17 травня у Страсбурзі - як ми домовилися з нашими європейськими друзями, - урочисто підпишуть відповідний законодавчий акт. Це, напевно, буде один із найважливіших моїх візитів за три роки на посаді Президента.
Я безмежно вдячний всім, завдяки кому зміг виконати одну із своїх головних передвиборчих обіцянок.
Вітаю вас, дорогі співвітчизники, з цим історичним рішенням. Це – неначе повернення додому після довгої та виснажливої подорожі… Повернення до нашого спільного європейського дому. Ми пориваємо з пострадянським минулим і дедалі більше стаємо частиною єдиного європейського цивілізаційного простору.
Цінуйте свій український паспорт. І любіть Україну!
Джерело: блог Петра Порошенка