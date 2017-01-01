Цінуйте свій український паспорт. Рада міністрів ЄС схвалила остаточне рішення щодо безвізу

Петро Порошенко Президент Украины

Петро Порошенко

Розсилка ВІДПРАВИТИ

ТАК! Ми це зробили!!!

Щойно Рада міністрів Євросоюзу схвалила остаточне рішення про надання нам, громадянам України, права на безвізові подорожі.

17 травня у Страсбурзі - як ми домовилися з нашими європейськими друзями, - урочисто підпишуть відповідний законодавчий акт. Це, напевно, буде один із найважливіших моїх візитів за три роки на посаді Президента.

Я безмежно вдячний всім, завдяки кому зміг виконати одну із своїх головних передвиборчих обіцянок. Вітаю вас, дорогі співвітчизники, з цим історичним рішенням. Це – неначе повернення додому після довгої та виснажливої подорожі… Повернення до нашого спільного європейського дому. Ми пориваємо з пострадянським минулим і дедалі більше стаємо частиною єдиного європейського цивілізаційного простору. Цінуйте свій український паспорт. І любіть Україну!

Джерело: блог Петра Порошенка

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