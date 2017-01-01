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    Думки вголос

    Цінуйте свій український паспорт. Рада міністрів ЄС схвалила остаточне рішення щодо безвізу

    • Петро Порошенко

      Президент Украины

    • Сьогодні, 11:35
    • Розсилка

    ТАК! Ми це зробили!!!

    Щойно Рада міністрів Євросоюзу схвалила остаточне рішення про надання нам, громадянам України, права на безвізові подорожі.

    17 травня у Страсбурзі - як ми домовилися з нашими європейськими друзями, - урочисто підпишуть відповідний законодавчий акт. Це, напевно, буде один із найважливіших моїх візитів за три роки на посаді Президента.

    Я безмежно вдячний всім, завдяки кому зміг виконати одну із своїх головних передвиборчих обіцянок.

    Вітаю вас, дорогі співвітчизники, з цим історичним рішенням. Це – неначе повернення додому після довгої та виснажливої подорожі… Повернення до нашого спільного європейського дому. Ми пориваємо з пострадянським минулим і дедалі більше стаємо частиною єдиного європейського цивілізаційного простору.

    Цінуйте свій український паспорт. І любіть Україну!

    Джерело: блог Петра Порошенка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
    безвізовий режим ЄС паспорт
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