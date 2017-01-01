«Динамо» стало символом майстерності і волі до перемоги
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Вітання Президента України товариству «Футбольний клуб «Динамо» Київ»
Шановні друзі!
Вітаю товариство «Футбольний клуб «Динамо» Київ» зі славним 90-річчям.
Для мене, як і для мільйонів уболівальників, ваш клуб став символом майстерності і волі до перемоги. В історію українського спорту назавжди вписані тріумфи великої команди. Ціла епоха у світовому футболі пов’язана з ім’ям геніального тренера Валерія Лобановського. Вдячний клубові за ту радість, яку він приносить шанувальникам футболу, за вірність традиціям, патріотизм.
Переконаний, що команда футбольного клубу буде поповнюватися новими яскравими іменами тренерів і гравців, а фанати клубу на всіх матчах розгортатимуть наш український прапор – прапор перемог.
Нехай щастить усій вашій футбольній родині у спорті та житті.
Джерело: fcdynamo.kiev.ua