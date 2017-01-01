Панове, ви назву країни забули?! Тоді все врегулює закон про мовні квоти

Петро Порошенко Президент Украины

Петро Порошенко

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Українській мові на українському ТБ - бути!

Кілька разів публічно звертав увагу власників та менеджерів каналів на неприпустимо низьку частку української мови. У декого - на рівні 15%! Панове, ви назву країни забули?!

Закликав індустрію вирішити цю проблему в порядку самоорганізації - не почули. Що ж, все врегулює закон.

Врахували позитивний досвід радіо. Гарантували права неукраїномовних. На рівні обласних та місцевих каналів за російською та іншими мовами зафіксовано 40% ефіру. Подбали і про кримськотатарську.

Отже, українській мові на українському ТБ - бути!

PS: Чи всі зрозуміли, що закон підпишу?

Джерело: блог Петра Порошенка

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