Панове, ви назву країни забули?! Тоді все врегулює закон про мовні квоти
- Сьогодні, 14:51
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Розсилка
Українській мові на українському ТБ - бути!
Кілька разів публічно звертав увагу власників та менеджерів каналів на неприпустимо низьку частку української мови. У декого - на рівні 15%! Панове, ви назву країни забули?!
Закликав індустрію вирішити цю проблему в порядку самоорганізації - не почули. Що ж, все врегулює закон.
Врахували позитивний досвід радіо. Гарантували права неукраїномовних. На рівні обласних та місцевих каналів за російською та іншими мовами зафіксовано 40% ефіру. Подбали і про кримськотатарську.
Отже, українській мові на українському ТБ - бути!
PS: Чи всі зрозуміли, що закон підпишу?
Джерело: блог Петра Порошенка