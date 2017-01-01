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    Думки вголос

    Панове, ви назву країни забули?! Тоді все врегулює закон про мовні квоти

    • Петро Порошенко

      Президент Украины

    • Сьогодні, 14:51
    • Розсилка

    Українській мові на українському ТБ - бути!

    Кілька разів публічно звертав увагу власників та менеджерів каналів на неприпустимо низьку частку української мови. У декого - на рівні 15%! Панове, ви назву країни забули?!

    Закликав індустрію вирішити цю проблему в порядку самоорганізації - не почули. Що ж, все врегулює закон.

    Врахували позитивний досвід радіо. Гарантували права неукраїномовних. На рівні обласних та місцевих каналів за російською та іншими мовами зафіксовано 40% ефіру. Подбали і про кримськотатарську.

    Отже, українській мові на українському ТБ - бути!

    PS: Чи всі зрозуміли, що закон підпишу?

    Джерело: блог Петра Порошенка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
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