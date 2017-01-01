2017 рік: світ виходить на стежку війни

Іван Преображенський Політолог, експерт по країнах Центральної і Східної Європи

Іван Преображенський

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Глобальна недовіра буде головним трендом 2017 року

Глобальна недовіра буде головним трендом 2017 року

Главным словом 2016 года, на мой взгляд, было, безусловно, «война». И в 2017 году оно, к сожалению, не выйдет из оборота. Скорее возможно, что мы окончательно перестанем его пугаться, потому что война (информационная или гибридная, горячая или холодная) окончательно превратится в будничное явление.

Россия - вид изнутри

В 2017 году экономический кризис в России неизбежно углубится. Например, ввиду серьезного падения спроса на энергоносители, вызванного конфликтом между США и Китаем из-за протекционистской политики Вашингтона и Пекина. Это приведет к спаду мирового производства. Скажется и отсутствие реформ. В то же время наступивший год будет проходить в России под знаком подготовки к президентским выборам. В итоге властям придется решать две задачи.

Первая - обеспечить необходимый для переизбрания в 2018 году уровень любви к президенту Владимиру Путину. А вторая - урезать расходы бюджета на образование, медицину и социальные нужды. И все это - на фоне нового парада суверенитетов в регионах, многие из которых уже находятся на грани банкротства, а другим, таким как Татарстану, надоело «кормить» Москву. Следствием сокращения бюджета на нужды граждан станет дальнейшее углубление раскола российского общества, которое и так уже давно распалось на волков-одиночек, стремящихся перегрызть глотку даже своим товарищам по стае. Впрочем, расколото сейчас не только российское общество.

Расколотые общества

В 2016 году стало очевидно: расколотые общества - это новый мировой тренд. Brexit расколол Великобританию. Президентские выборы в США и победа Дональда Трампа разделили американское общество на два лагеря. В Польше после прихода к власти годом ранее партии «Закон и справедливость» заговорили о «холодной гражданской войне». Этот тренд возник из всеобщего недоверия друг к другу. Кризис доверия во всех сферах жизни в 2017 году будет стремительно углубляться. Не исключено, что обсуждение проблем миграции и борьбы с терроризмом в ходе предвыборных кампаний во Франции и Германии спровоцирует раскол в обществах и в этих европейских странах.

Что же касается мировой политики, то там кризис доверия уже привел, например, к тому, что в Сирии - формально против боевиков «Исламского государства» - воюют сразу несколько стран, включая Россию, США, Турцию и Францию, и договориться между собой у них не получается. Впрочем, в 2017 году сирийская проблема, скорее всего, станет локальной и не будет казаться столь важной из-за возникновения более глобальных противостояний. Главным из них, судя по заявлениям Дональда Трампа, будет соперничество между США и Китаем.

На протяжении последних двух десятилетий американский спрос и китайское производство взаимно дополняли друг друга. Этот симбиоз был не только одной из основ роста мировой экономики, но и залогом стабильности в регионе Юго-Восточной Азии и на Тихом океане. Теперь Трамп грозит разрушить сложившееся положение вещей, приступив к выводу из КНР «американской» промышленности и возвращению производств на родину. В политике в 2017 году нас ждет резкое обострение межгосударственных противоречий и даже, возможно, локальные конфликты Китая с некоторыми его соседями.

Россия и мир

Для России ожидаемое американо-китайское противостояние означает необходимость выбирать себе союзников. Балансировать на противоречиях, как раньше, не получится. И если Кремлю, как показал последний визит Владимира Путина в Японию, не удается договориться с Токио, значит, в 2017 году неизбежно будет углубляться его зависимость от Китая. Не исключено даже втягивание России в какой-нибудь локальный конфликт в Юго-Восточной Азии.

Никуда не исчезнут и уже идущие так называемые гибридные войны. В первую очередь в Сирии, которую Москва задумала поделить с Ираном и Турцией. Украине тоже не стоит ждать, что Кремль прекратит вмешиваться в ее внутренние дела. В российском правящем классе существует убеждение, что углубление противоречий внутри Евросоюза и НАТО, а также между США и их европейскими союзниками рано или поздно приведет к тому, что Запад согласится на возвращение Украины в российскую зону влияния и даже сам этому поможет. Скорее всего, это заблуждение.

Зато в 2017 году, и правда, можно ожидать пересмотра и частичной отмены санкций, ранее введенных против России. Впрочем, самые серьезные, экономические секторальные санкции, скорее всего, останутся в силе. Также как никто, даже Дональд Трамп или новый президент Франции (насколько бы пророссийским он ни был), не признает аннексии Крыма.

Новый конфликт

Главным из новых внешнеполитических вызовов для России будет неизбежный конфликт с Беларусью. Все последние годы Москва фактически спонсировала режим Александра Лукашенко. Теперь же лишних денег у Кремля нет, а вот желание оставить белорусов в зоне своего влияния сохраняется. Однако президенту Лукашенко приходится искать новые источники для финансирования своего «экономического чуда».

Так что в так называемом ближнем для России зарубежье 2017 год пройдет под знаком потери последнего реального союзника. Если, разумеется, Кремль готов будет отпустить белорусов и не начнет против Лукашенко новой «гибридной войны» по украинскому сценарию.

Джерело: Deutsche Welle

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