Білорусь – геополітична аномалія для Москви

Іван Преображенський Політолог, експерт по країнах Центральної і Східної Європи

Іван Преображенський

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Олександр Лукашенко та Володимир Путін

Нова «нафтогазова війна» Путіна з Лукашенком, імовірно, скоро закінчиться. Однак політичні відносини Росії та Білорусі і далі погіршуватимуться

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Со второй половины 2016 года российско-белорусские отношения принимают вид новой экономической «войны», и разрешить противоречия до Нового года так и не удалось. Главным камнем преткновения была цена на российский экспортный газ, которая оспаривалась сторонами в прошлом году и так и не была согласована. Кроме того, белорусы подняли цены на транзит российской нефти в ЕС, а в ответ российское правительство приняло решение ограничить поставки нефти белорусским партнерам. В итоге, два участника «союзного государства», Евразийского союза и ключевые военные союзники вошли в 2017 год как противники в экономической «войне» и внешнеполитическом споре.

Экономика превыше всего?

Надо сразу сказать, что одной экономикой споры между Россией и Беларусью не ограничиваются. Чем глубже экономические противоречия, тем чаще возникают разногласия и в политике. Например, белорусские власти до сих пор, несмотря на давление с российской стороны, не создали единую пограничную систему допуска. Это позволяет некоторым россиянам, которым запрещен выезд из страны, пользуясь безвизовым режимом России и Беларуси, выезжать через эту «братскую республику».

Так и не была создана в районе города Гродно военная база, которую там хотела бы видеть Россия. Хоть так прямо и не говорится, но ясно, что российские власти именно в ответ на это прекратили пропускать иностранцев, следующих с белорусской стороны. Они мотивируют это тем, что на границе России и Беларуси не существует международных пунктов пропуска, через которые могли бы въезжать иностранные граждане, - несмотря на то, что формально речь идет о «Союзном государстве России и Беларуси», а также о двух странах, состоящих в едином Таможенном союзе.

Еще один кейс в этой истории - решение Александра Лукашенко указом принять к рассмотрению в качестве «рабочего проекта» Таможенный кодекс Евразийского союза, незадолго до этого уже подписанный главами других государств-членов этой организации, встречу которых белорусский лидер без объяснения причины проигнорировал. Забавно, но это не мешает Лукашенко требовать из кризисного фонда ЕврАзЭС денег на погашение долга перед Россией по поставкам газа, накопившегося за 2016 год.

Ну а самый скандальный пример - три гражданина Беларуси, сотрудничавшие с российскими изданиями, которых недавно арестовали, возбудив против них уголовные дела по статье 130 белорусского Уголовного кодекса «Разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни». Российский МИД тогда постарался снять напряжение тем, что устами своего официального представителя Марии Захаровой назвал «непотребными вещами» использовавшиеся в отношении Беларуси термины «недогосударство» и «недонарод».

Однако не секрет, что в российской политике немало деятелей, которые вполне разделяют оценки арестованных журналистов. Достаточно вспомнить скандальное выступление покидающего в январе 2017 года свою должность директора Российского института стратегических исследований Леонида Решетникова, в котором тезис «недогосударства» был практически дословно повторен. И это при том, что РИСИ - структурное подразделение кремлевской администрации.

Так что экономика, конечно, в двусторонних отношениях по-прежнему остается на первом месте. Но, как показывают примеры, приведенные выше, все чаще предметом спора оказываются военно-политические или - как модно говорить в последние годы в России - геополитические проблемы.

Геополитическая аномалия?

Для России Беларусь является в современных условиях очевидной геополитической аномалией, с которой Кремль сотрудничает скорее по инерции, продолжая отношения и продлевая проекты, созданные после распада СССР, в основном, кстати, - как Союзное государство - появившиеся по белорусской инициативе. С одной стороны, это едва ли не единственный российский верный военный союзник, вдобавок выступающий «форпостом» на Западе. С другой - независимое государство народа, в существование которого некоторая часть российского политического руководства просто не верит.

Можно предположить, что в их понимании Александр Лукашенко (и его предшественники) - просто удачливые авантюристы, на волне распада СССР создавшие формально независимое государство, паразитирующее теперь на противостоянии России с Западом. При этом Беларусь продолжает не признавать ни одного из «завоеваний» путинской России: ни независимость Абхазии и Южной Осетии, ни аннексию Крыма, ни тем более марионеточные ЛНР и ДНР на востоке Украины.

Эти противоречия, с учетом стремления Лукашенко сохранить хотя бы ограниченную независимость от Москвы, никуда не исчезнут. Однако по примеру Украины видно, что Россия все с большим трудом терпит самостоятельность тех, кого Кремль считает своими сателлитами. И это позволяет прогнозировать, что противостояние Москвы и Минска в 2017 году продолжится, вопреки многочисленным успокаивающим комментариям, в соответствии с которыми Беларусь и Россия помирятся, как только договорятся по нефти и газу.

Джерело: Deutsche Welle

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