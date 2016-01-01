Російсьий посол Карлов взяв на себе гріхи РФ в Сирії

Іван Преображенський Політолог, експерт по країнах Центральної і Східної Європи

Іван Преображенський

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Загибель російського посла призведе до зміцнення відносин Росії і Туреччини

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Турция готова совместно с Россией расследовать убийство российского посла Андрея Карлова. Конфликта между двумя странами из-за этого террористического нападения не будет. Не облегчит гибель российского дипломата и положение сирийских беженцев из Алеппо. А может даже и ухудшит: как рассказал мне один знакомый дипломат, именно покойный Карлов координировал организацию гуманитарных коридоров для выхода мирных жителей из осажденного города.

Новый удар в спину?

Последний раз российского (а точнее, советского) дипломата такого уровня убивали в Варшаве почти 90 лет назад. Это был не рядовой сотрудник народного комиссариата иностранных дел, а полпред СССР в Польской республике Петр Войков, которого считают соучастником убийства семьи Николая II. Неудивительно, что после гибели Андрея Карлова вспомнили и об этом, и об убийстве австрийского эрцгецога Франца-Фердинанда в Сараево, которое привело к Первой мировой войне.

Однако опасения, что преступление в Анкаре приведет к новому конфликту с Турцией, вплоть до военного столкновения на территории Сирии, отпали практически сразу же. Турки согласились вести совместное расследование, президент Реджеп Тайип Эрдоган позвонил Владимиру Путину, глава турецкого МИДа Мевлют Чавушоглу не стал отменять запланированный визит в Москву.

Кремль на этот раз ни о каком новом «ударе в спину» речи не ведет. Российские СМИ даже цитируют удобную для Эрдогана версию о том, что убийство российского посла могли организовать агенты проповедника и политического лидера Фетуллаха Гюлена.

Таким образом, самым логичным продолжением этой истории будет не конфликт, а резкое новое сближение Москвы и Анкары, вплоть до открытого разделения Сирии на зоны влияния. На что Западу в сложившейся ситуации придется просто закрыть глаза.

Международная реакция

Первым делом, разумеется, надо принести соболезнования семье погибшего российского дипломата. Именно так и поступили лидеры зарубежных стран. Реакция была единодушной - это теракт, а не форма гражданского сопротивления. И никакие выкрикивания убийцы - турецкого полицейского - о том, что это - «расплата за Алеппо» и «расплата за Сирию», никого в обратном не убедят.

Напротив, убийство дипломата, нарушение Венской конвенции, все это только укрепляет позиции Москвы, как стороны, которая теперь неизбежно будет считаться пострадавшей.

Фактически погибший дипломат взял на себя все грехи, в которых обвиняли в последние месяцы в России. Смерть Карлова, наконец, «заткнет глотки» критикам российской политики в Сирии, сказал мне в сердцах один российский дипломат.

Так, пожалуй, и будет. Еще пару дней назад западные лидеры, включая президента США Барака Обаму и канцлера Германии Ангелы Меркель, прямо говорили о преступлениях России в Сирии и возлагали на нее ответственность за гуманитарный кризис. После случившегося в Анкаре из солидарности с Россией западные политики в ближайшее время наверняка будут вести себя намного сдержаннее.

Тем более что вскоре после нападения на Карлова выстрелы прозвучали и у американского посольства в Анкаре. В итоге Госдепартамент принял решение приостановить работу дипмиссии в Турции.

Конец сирийской истории?

В краткосрочной перспективе Москва получает громадное моральное преимущество. Можно было бы возмутиться этим и назвать происходящее «пиаром на крови», если бы не случившийся в один день с убийством Карлова кровавый теракт в Берлине.

Конечно, долгосрочным психологический и политический эффект от гибели российского дипломата не будет. Претензии к России и Башару Асаду никуда не денутся, но высказывать их после такого теракта станет сложнее. И Кремль обязательно этим воспользуется, развивая свои военные успехи в сирийской кампании.





Джерело: Deutsche Welle

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