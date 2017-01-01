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    Думки вголос

    Угорщина - трамплін для Путіна в Європу

    • Іван Преображенський

      Політолог, експерт по країнах Центральної і Східної Європи

    • Сьогодні, 19:49
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    Президент Росії Володимир Путін і прем'єр-міністр Угорської Республіки Віктор Орбан
    Президент Росії Володимир Путін і прем'єр-міністр Угорської Республіки Віктор Орбан

    Візит Путіна в Угорщину не приніс економічної користі Росії. Кремлю важливішим є політичний ефект

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    Венгрия - одна из немногих стран Евросоюза, в которой российский лидер сегодня может чувствовать себя комфортно. В Будапеште, как и показал визит 2 февраля, Путина не попрекают аннексией Крыма и поддержкой сепаратистов на востоке Украины. Поклонник идеи «Великой Венгрии» премьер-министр Виктор Орбан, наверняка, может понять российского президента. Но эти два политика ограничены совершенно разными рамками. Владимир Путин признает только те границы, которые сам устанавливает, а Виктор Орбан умело играет по внутренним правилам ЕС.

    Венгрия как партнер

    Перечень тем актуального российско-венгерского сотрудничества в сфере экономики не такой уж обширный. Это строительство АЭС «Пакш», поставки российских нефти и газа и, наконец, санкции - со стороны ЕС за аннексию Крыма и поддержку сепаратистов в Донбассе и ответные российские. Они ставят заслон на пути венгерской - в первую очередь, сельскохозяйственной - продукции на российский рынок.

    Однако и по этому, обозримому спектру вопросов в Будапеште было сказано немного. Примечательно, что в то время, как Путин заявил, что Москва готова полностью профинансировать строительство «Росатомом» двух новых реакторов, венгерский премьер сказал, что разговора про кредит не было. Санкции хоть и обсуждали, но пользы от этого немного. Венгерская сторона не скрывает, что является их противницей, но идти против партнеров по Евросоюзу в этом вопросе не намерена.

    Нынешний венгерский премьер - недостаточно сильный и верный союзник для Кремля. Он не будет «воевать» с санкциями в одиночку и явно ждет, чтобы внутри ЕС сформировалась большая пророссийская коалиция во главе с одной из крупных европейских экономик, например, Францией или хотя бы Италией. Вот тогда Будапешт проголосует против санкций.

    Пока же Орбан ограничивается пустыми обещаниями подключиться, если будет возможность, хоть к российскому «Северному потоку-2», хоть к «Турецкому потоку». В свою очередь и Путин, не вдаваясь особо в детали, пообещал не оставлять венгров без российских нефти и газа. Для большого президентского визита вроде бы маловато. Если, конечно, не учитывать то обстоятельство, что целью политиков было использовать пресс-конференцию в Будапеште для внешнеполитических заявлений.

    Венгрия как трибуна

    Для Виктора Орбана, премьер-министра не самой влиятельной страны в ЕС, приезд Владимира Путина - это возможность повысить свой статус. Рядом с российским президентом любое заявление главы правительства Венгрии звучит весомее. Как внутренний европейский оппозиционер венгерский премьер постоянно вынужден искать внешних союзников. Поэтому отношения с Россией для него так важны.

    Что касается президента России, которого мало где в Европе в последние годы радушно принимают, то для него Будапешт - это место где можно делать резкие внешнеполитические заявления на условной «территории противника», не опасаясь, что тебя одернут. Владимир Путин ловко воспользовался представившейся возможностью, посвятив значительную часть пресс-конференции тому, чтобы свалить всю вину за возобновление масштабных боев в Донбассе на украинскую сторону.

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    Говоря об урегулировании в Сирии, Путин явно играл в игру: «Кто на нас с Трампом?». Тем самым он давал понять, что на мировой арене Кремль более не одинок. А странам Центральной Европы в Будапеште был дан сигнал о том, что Россия не станет ущемлять их интересы и готова частично сохранить транзит газа через Украину. Иначе говоря, Словакия, Чехия, та же Венгрия и другие страны региона не должны опасаться, что в одночасье останутся без российского газа. В обмен они должны помочь Москве пролоббировать строительство «Северного потока-2».

    Венгрия как трамплин

    Поиски путей влияния на страны Центральной, Восточной и Южной Европы - это, вероятно, и есть главная цель визита Путина в Будапешт. Не самый влиятельный европейский политик Виктор Орбан может стать ретранслятором идей Кремля в регионе. Так, например, у Москвы практически нет отношений с нынешним правопопулистским правительством Польши, хотя в действиях российских и польских властей много общего. Зато для лидера правящей в Польше партии «Закон и справедливость» Ярослава Качиньского авторитетом является Виктор Орбан, который для польского политика представляет собой пример успешного противостояния Брюсселю. Так почему бы Москве не попытаться использовать Будапешт как трамплин, чтоб «запрыгнуть» в Польшу?

    Похожая история с другими странами Вышеградской четверки» - со Словакией и отчасти с Чехией. Идеи Москвы, ведущие к дестабилизации ЕС изнутри, явно удобнее во многих случаях доносить не напрямую, а через того же Орбана. Он уже помогает сейчас, а может стать вдвойне полезнее в ближайшем будущем. В 2017 году сразу в нескольких странах ЕС проходят выборы (парламентские или президентские), и кто знает, где можно будет использовать венгерского премьера как вербовщика европейских политических лидеров в «клуб друзей Кремля».

    Джерело: Deutsche Welle
    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
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