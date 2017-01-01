Як російські вчені та науковці втікають з РФ

Іван Преображенський Політолог, експерт по країнах Центральної і Східної Європи

Іван Преображенський

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Поява дослідного центру «Фонду Бориса Нємцова» в празькому Карловому університеті підкреслює проблеми в російській освіті і науці

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В среду, 10 мая, в Праге подписали меморандум о создании нового научно-исследовательского центра, который займется анализом процессов, идущих в российском обществе и государстве. Его соорганизаторы - Институт восточноевропейских исследований философского факультета Карлова университета и «Фонд Бориса Немцова». В честь убитого российского политика новый центр и будет назван, хотя цели его академические, а не политические.

Зачем в Чехии Центр Бориса Немцова?

Первый же вопрос, который напрашивается после сообщения о создании в Праге Центра Бориса Немцова: а почему, собственно, нельзя было открыть его в России? Ну, скажем, в Высшей школе экономики, где работает известный юрист Елена Лукьянова, которую пригласили в этот центр куратором исследовательского проекта, или в МГУ? Действительно почему? Изучением России занимаются десятки структур за пределами страны, а также сотни институтов и организаций, находящихся на ее территории. Я имею в виду, конечно, не тайные шпионские центры, но, например, Росстат или, скажем, Институт социологии Российской академии наук.

Возможно, создать такой центр в России и правда было реально. По крайней мере теоретически. Существуют же там до сих пор, несмотря на давление властей, например, правозащитные организации. И даже относительно независимая социология. Однако психологически мне сложно себе представить учреждение Центра Бориса Немцова в Москве. В часстности потому, что Немцов был убит в России, прямо напротив Кремля. И дело о его убийстве до сих пор до конца не расследовано. Даже народный мемориал на месте его гибели регулярно разоряют.

Есть и другая другая проблема - все более заметное политическое давление на российское высшее образование, которое никогда не было полностью свободно от политики. То в Сибирском федеральном университете уволят преподавателя за показ студентам антикоррупционного ролика Алексея Навального, посвященного премьер-министру Дмитрию Медведеву, то Европейский университет в Санкт-Петербурге закроют под очевидно надуманным предлогом. Так что откроешь ты в России независимый академический центр, а его или пожарные закроют, или директора в экстремизме обвинят, как это было в случае Библиотеки украинской литературы в Москве.

А кто аудитория?

Кремлевские тролли, конечно, скажут, что создаются центры, подобные тому, который презентовала в Праге Жанна Немцова, для развала России. «Цветные революции», аналитики из ЦРУ, промывание мозгов студентам - вот это все. Мы эти рассказы уже много раз слышали, для того кремлевские пропагандисты работу троллей и оплачивают. Но хочется и всерьез обсудить, в чем причина появления подобных организаций. Создают их искусственно или у них есть своя обширная аудитория. Дело в том, что спрос существует, причем со стороны россиян. Речь вовсе не о политэмигрантах или других «зловредных» недругах Владимира Путина. Это тысячи российских студентов, которые сейчас учатся в Европе.

Кого-то вытолкнула, конечно, и политизация высшего образования в России. Но большинство уехали учиться за границу из-за деградации российских вузов, снижения качества преподавания и других проблем, о которых говорит даже Агентство стратегических инициатив, которое патронирует лично Владимир Путин. В одну только Чехию каждый год приезжает учиться из России более 4000 студентов. И им нужны качественные знания, в том числе о своей родной стране.

Этим людям нужна научная среда, в которой они могли бы проводить свои исследования и презентовать (в том числе на русском языке) их результаты. Причем это должна быть свободная среда, ведь за правом выбирать эти студенты и ехали. Живущим и работающим в России молодым ученым нужны площадки для дискуссий и обмена информацией с их зарубежными коллегами, поскольку для них все выше риск из-за внешней политики страны оказаться в такой же научной изоляции, в какой были многие советские ученые.

Есть также необходимость независимого анализа процессов, идущих в России, и публичного их обсуждения в Европейском Союзе. Необъективный подход, устаревшие стереотипы - все это весьма опасно в международных отношениях. Причем вне зависимости от того, оценивать Россию как угрозу для Евросоюза или потенциального союзника. Так что научных аргументов для создания подобных центров множество.

Долой науку?

Конечно, российские власти не борются целенаправленно с наукой и образованием. У них другие цели и задачи. Где-то просто «отжимают» у института дорогостоящее здание, в другом случае слишком успешный ученый мешает чужой карьере и становится мишенью для доноса. Спецслужбам надо показать, как успешно они ловят шпионов, а пропагандистам - переписать учебники в соответствии с «курсом партии и правительства». Военный бюджет все растет, а научный - сжимается.

Итог - деградация образования и науки, которая выталкивает все больше людей в зарубежные вузы. И если нынешняя политика Кремля не изменится, на что надежды мало, то можно уверенно говорить, что количество центров, подобных Центру Бориса Немцова в Праге, будет в Европе только увеличиваться. Потому что спрос всегда рождает предложение.

Джерело: Deutsche Welle

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