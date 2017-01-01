  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Оксана Продан
    Думки вголос

    Як змусити владу знизити штрафи для підприємців

    • Оксана Продан

      Народний депутат

    • Сьогодні, 06:58
    • Розсилка

    З початку року серед підприємців поширений такий жарт: «Штраф за недопуск податківця на підприємство – 320 тис. грн, штраф за умисне легке тілесне ушкодження – 850 грн, і ця думка не дає мені спокою».

    Насправді, це сміх крізь сльози. У своєму бажанні затягнути гайки для середнього класу, перейдено межу. Наприкінці минулого року були прийняті зміни в закони, які підвищили штрафи для роботодавців до астрономічного рівня.

    Сьогодні за недопуск державного інспектора до перевірки роботодавцям загрожує штраф в 100 мінімальних зарплат або 320 тис. грн, за неоформленого працівника – 30 мінімальних зарплат або 96 тис. грн і т.д.

    Що таке 320 тис. грн? Для багатьох це вартість житла. Заплатив штраф – залишився на вулиці. Лише за те, що покладаєшся на себе, а не на державу.   

    Одночасно штраф за самовільне користування надрами – 510 грн, за викрадення чужого майна – 510 грн, за незаконну вирубку лісу – 170 грн.

    Така різниця невипадкова. Вона свідчить, що «совок» нікуди не подівся. Як тоді, так і зараз, чиновники бояться активних, незалежних людей. Їм набагато спокійніше, коли громадяни стоять з протягнутою рукою за соціальною допомогою або субсидією на оплату житлово-комунальних послуг. Тому навмисно створюють такі правила, чіпляють «на гачок».

    Це недопустимо.

    Особливо після того, як ВВП країни у доларовому еквіваленті скоротився вдвічі. Держава зобов’язана стимулювати економічну активність, а не пригнічувати її. Тому наприкінці січня я підготувала і внесла на розгляд Верховної Ради України проект Закону 5711.

    __02

    Його ключові положення:

    - вилучення з Кодексу законів про працю неймовірних штрафів для підприємців в 320 тис. грн;

    - приведення штрафів за порушення законодавства про працю у відповідність з іншими адміністративними правопорушеннями. Зокрема, за самовільне користування надрами, незаконну вирубку лісів та ін.;

    - скасування «податку на повітря» – обов’язкової сплати мінімального страхового внеску підприємцями на загальній системі оподаткування за періоди, коли вони не отримували доходи;

    - скасування відповідальності за невчасне подання звіту, якщо це не призвело до втрати бюджетів різних рівнів чи Пенсійного фонду України;

    - скасування штрафів за недопуск до незаконної перевірки.

    Цей закон потрібен економіці, у разі його прийняття проблему драконівських штрафів для роботодавців буде вирішено.

    _5711

    Коли на одній з зустрічей з підприємцями мене запитали, як домогтися позитивного рішення по закону Закону 5711, я відповіла: тиснути на владу.

    Звертатися до спікера парламенту Андрія Парубія, прем’єр-міністра Володимира Гройсмана, голів парламентських фракцій та груп, депутатів-мажоритарників, місцевих рад.

    Якщо не почують, виходити на мітинги та акції.

    На жаль, інших методів не існує.

    Коли чиновники діють в розріз з інтересами людей, їм потрібно нагадувати, що вони живуть на кошти платників податків. Тому мають виконувати їх замовлення, а не облаштовувати власне життя коштом тих, хто насправді утримує країну.

    Джерело: Сегодня
    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
    економіка податки штраф
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Денис Казанський
    Денис Казанський

    Журналіст

    Дмитро Корнійчук
    Дмитро Корнійчук

    Президент Центру інноваційного консалтингу «КДА»

    Тарас Чорновіл
    Тарас Чорновіл

    Журналіст, політичний діяч

    Олексій Заводюк
    Олексій Заводюк

    Веб-девелопер, програміст, музикант, блогер, громадський активіст

    Олена Білозерська
    Олена Білозерська

    Боєць Української добровольчої армії 

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ