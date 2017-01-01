Як змусити владу знизити штрафи для підприємців

Оксана Продан Народний депутат

Оксана Продан

Розсилка ВІДПРАВИТИ

З початку року серед підприємців поширений такий жарт: «Штраф за недопуск податківця на підприємство – 320 тис. грн, штраф за умисне легке тілесне ушкодження – 850 грн, і ця думка не дає мені спокою».

Насправді, це сміх крізь сльози. У своєму бажанні затягнути гайки для середнього класу, перейдено межу. Наприкінці минулого року були прийняті зміни в закони, які підвищили штрафи для роботодавців до астрономічного рівня.

Сьогодні за недопуск державного інспектора до перевірки роботодавцям загрожує штраф в 100 мінімальних зарплат або 320 тис. грн, за неоформленого працівника – 30 мінімальних зарплат або 96 тис. грн і т.д.

Що таке 320 тис. грн? Для багатьох це вартість житла. Заплатив штраф – залишився на вулиці. Лише за те, що покладаєшся на себе, а не на державу.

Одночасно штраф за самовільне користування надрами – 510 грн, за викрадення чужого майна – 510 грн, за незаконну вирубку лісу – 170 грн.

Така різниця невипадкова. Вона свідчить, що «совок» нікуди не подівся. Як тоді, так і зараз, чиновники бояться активних, незалежних людей. Їм набагато спокійніше, коли громадяни стоять з протягнутою рукою за соціальною допомогою або субсидією на оплату житлово-комунальних послуг. Тому навмисно створюють такі правила, чіпляють «на гачок».

Це недопустимо.

Особливо після того, як ВВП країни у доларовому еквіваленті скоротився вдвічі. Держава зобов’язана стимулювати економічну активність, а не пригнічувати її. Тому наприкінці січня я підготувала і внесла на розгляд Верховної Ради України проект Закону 5711.

Його ключові положення:

- вилучення з Кодексу законів про працю неймовірних штрафів для підприємців в 320 тис. грн;

- приведення штрафів за порушення законодавства про працю у відповідність з іншими адміністративними правопорушеннями. Зокрема, за самовільне користування надрами, незаконну вирубку лісів та ін.;

- скасування «податку на повітря» – обов’язкової сплати мінімального страхового внеску підприємцями на загальній системі оподаткування за періоди, коли вони не отримували доходи;

- скасування відповідальності за невчасне подання звіту, якщо це не призвело до втрати бюджетів різних рівнів чи Пенсійного фонду України;

- скасування штрафів за недопуск до незаконної перевірки.

Цей закон потрібен економіці, у разі його прийняття проблему драконівських штрафів для роботодавців буде вирішено.

Коли на одній з зустрічей з підприємцями мене запитали, як домогтися позитивного рішення по закону Закону 5711, я відповіла: тиснути на владу.

Звертатися до спікера парламенту Андрія Парубія, прем’єр-міністра Володимира Гройсмана, голів парламентських фракцій та груп, депутатів-мажоритарників, місцевих рад.

Якщо не почують, виходити на мітинги та акції.

На жаль, інших методів не існує.

Коли чиновники діють в розріз з інтересами людей, їм потрібно нагадувати, що вони живуть на кошти платників податків. Тому мають виконувати їх замовлення, а не облаштовувати власне життя коштом тих, хто насправді утримує країну.

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