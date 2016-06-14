В чиїх інтересах у Києві спробували знести автостоянку?
- 26 Грудня, 12:16
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Розсилка
26 грудня в Києві о 7 годині 20 хвилин відбулася спроба незаконного знесення автостоянки «Дружба» на Стальського, 29
Доки не збіглися люди, вандали встигли знести частину металевого паркану навколо стоянки, а дещо навіть вивезти в невідомому напрямку.
Вандалами стали представники служби благоустрою столиці, яких супроводжувало близько двадцяти працівників поліції. Зупинити мародерів вдалося завдяки аргументованим переконанням керівництва автостоянки – є відеоролик, де поліцію переконує зупинитися від неправомірних дій заступник керівника автостоянки «Дружба» Володимир Сергєєв.
Знесення стоянки вдалося зупинити! Тепер автовласники ремонтують зламану огорожу. А керівник автостоянки «Дружба» Анна Болтенкова готує позови на нападників у правоохоронні органи через незаконні зазіхання на майно членів кооперативу.
Щоб зрозуміти, в чиїх інтересах стався незаконний напад, варто додати переконливу інформацію. Рівно півроку тому Галина Герега, співвласниця ТОВ «Епіцентр К», програла мешканцям Дніпровського району Києва, які відстоювали свої конституційні права щодо користування автостоянкою «Дружба» (Стальського, 29, користуються з 1978 року), якою вона прагнула заволодіти через підставне підприємство «Київпастранс» для розширення складів магазину «Епіцентр», розташованого поруч зі стоянкою.
Джерело: блог Наталки Прудкої