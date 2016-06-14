В чиїх інтересах у Києві спробували знести автостоянку?

Наталка Прудка Журналіст

Наталка Прудка

Розсилка ВІДПРАВИТИ

26 грудня в Києві о 7 годині 20 хвилин відбулася спроба незаконного знесення автостоянки «Дружба» на Стальського, 29

Доки не збіглися люди, вандали встигли знести частину металевого паркану навколо стоянки, а дещо навіть вивезти в невідомому напрямку.

Вандалами стали представники служби благоустрою столиці, яких супроводжувало близько двадцяти працівників поліції. Зупинити мародерів вдалося завдяки аргументованим переконанням керівництва автостоянки – є відеоролик, де поліцію переконує зупинитися від неправомірних дій заступник керівника автостоянки «Дружба» Володимир Сергєєв.

Знесення стоянки вдалося зупинити! Тепер автовласники ремонтують зламану огорожу. А керівник автостоянки «Дружба» Анна Болтенкова готує позови на нападників у правоохоронні органи через незаконні зазіхання на майно членів кооперативу.

Щоб зрозуміти, в чиїх інтересах стався незаконний напад, варто додати переконливу інформацію. Рівно півроку тому Галина Герега, співвласниця ТОВ «Епіцентр К», програла мешканцям Дніпровського району Києва, які відстоювали свої конституційні права щодо користування автостоянкою «Дружба» (Стальського, 29, користуються з 1978 року), якою вона прагнула заволодіти через підставне підприємство «Київпастранс» для розширення складів магазину «Епіцентр», розташованого поруч зі стоянкою.



14.06.2016 Господарський суд Києва ПОВНІСТЮ ВІДМОВИВ У ПОЗОВНИХ ВИМОГАХ КП «КИЇВПАСТРАНС» (справа №910/1755/16) до автостоянки «Дружба». Справедливе рішення ухвалено колегією суддів (Ярмак О.М. (головуючий), Андреїшина І.О., Марченко О.В.) після вивчення всіх матеріалів та доказів щодо існуючої з 1978 року автостоянки «Дружба». Тоді ж 700 автовласників отримали підтвердження, що можуть і надалі користуватися автостоянкою. Чому суд ухвалив справедливе рішення? Вже багато років відомо, як колишня очільниця Київради і водночас співвласниця ТОВ «Епіцентр К» Галина Герега завдяки корупційній земельній оборудці заволоділа земельною ділянкою, де розташована вищезгадана автостоянка, з метою її використання для розширення складів магазину «Епіцентр». У результаті 700 автовласників – мешканців мікрорайону (постійних користувачів земельної ділянки за адресою: вул. Сулеймана Стальського, 29) потрапили у залежність від зазіхань Гереги. Не маючи законних підстав на заволодіння землею автостоянки, ініціатори нападу вдалися до незаконної спроби заволодіння майном через службу благоустрою столиці.





Джерело: блог Наталки Прудкої

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»