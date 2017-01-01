Кібервійна проти Макрона була величезною дурницею Кремля

Леонід Радзіховський Публіцист

Леонід Радзіховський

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: kremlin.ru Навіть символічні відносини з Францією дуже важливі для Росії

Путін зробив страшну дурість і їде в Європу загладжувати провину

Росія наробила дурниць. Вона неймовірно відкрито, односторонньо і тупо підтримувала Марін Ле Пен на минулих президентських виборах у Франції. Це була страшна дурість, оскільки всі знали, що вона програє, і шансів у неї ніяких. Підтримувати Ле Пен можна було: вона давно пов'язана з Москвою, незручно відмовити в підтримці. Але навіщо було наїжджати на Макрона, вести кібервійну проти нього, незрозуміло. Проте дурниць зроблено досить багато. І Путін буде намагатися це загладжувати. Тому що відносини з Францією для Росії важливі, ну, хоча б символічні.

Стратегічний розрахунок російського головного командування на розвал Євросоюзу гучно провалився, що було очевидно давно. Проте вони гнули своє. Таким чином, відносини зіпсували максимально. Тепер Путіну треба їх налагоджувати. Оскільки в цій ситуації навкруги винуватий він, а не Макрон, то він і повинен робити перший крок.

Це чисто символічне дійство - символічно зіпсували відносини і символічно намагатимуться налагоджувати. Але образ демонізованої Росії і демонізований образ Путіна виправити неможливо. До тих пір, поки Путін буде президентом, то Росія буде залишатися в образі небезпечної імперії зла, яка загрожує світові. Такий образ Росії виник не вчора, і жодні візити це не виправлять.

Але політикам же потрібно щось робити, ось вони і роблять. Тому зустріч ніяк не вплине на скасування санкцій і не принесе ніяких змін в Нормандський формат. Російська пропаганда буде використовувати факт візиту, щоб показати, що ніякої ізоляції немає.

Джерело: Апостроф

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