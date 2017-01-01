Навіщо Кремлю відмовлятися від визнання паспортів «ДНР» та «ЛНР»

Леонід Радзіховський Публіцист

Леонід Радзіховський

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Якщо хтось каже, що Росія збирається «ДНР» та «ЛНР» приєднати до себе - це нісенітниця.

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Россия явным образом нарушает имеющиеся договоренности. Россия этими заявлениями говорит, что мы вот не нарушаем, а это у вас там гуманитарная катастрофа. Если вы выполните Минские соглашения, то мы отменим признание этих документов. Но Минские соглашения ведь изначально так были сформулированы, что их выполнить было вообще невозможно. А уж тем более их невозможно выполнить в той трактовке, которую дают обе высокие договаривающееся стороны. Россия требует, чтобы Украина провела конституционную реформу и дала «ДНР» и «ЛНР» какие-то особые права. То есть, чтобы она самоликвидировалась ради развлечения Кремля. А Украина требует, чтобы Россия убралась полностью из «ДНР»/»ЛНР», а дальше мы сами с ними разберемся. Обе трактовки очевидно абсурдные и никто на это не пойдет. Поэтому это все просто пустой треп.

А зачем Россия развернула вообще всю эту текучую активность на направлении «ДНР»/»ЛНР»? Это более интересный вопрос, потому что Россия ничего не нужно от них. Единственное, чего она хотела, так это «впихнуть невпихуемое». То есть впихнуть ««ДНР»/»ЛНР» назад в Украину в качестве троянского коня. Но план настолько же очевидный, насколько же невыполнимый. Украина на это не соглашается. В результате этот бессмысленный довесок повис на шее России. Россия их кормит, поит, а что с ними дальше делать – совершенно непонятно. Если кто-то говорит, что Россия собирается их присоединить к себе – это чушь. Никогда Россия на это не пойдет, потому что это во всех отношениях невыгодно. Единственное что, вокруг вопроса Донбасса создается общая суета, этот «беспокоящий огонь» такой же нелепый и бесцельный, как перестрелки в Донбассе.

Признание паспортов «ДНР»/»ЛНР», конечно, это – не шаг к заморозке. Хотя с другой стороны, учитывая, что Путин сам себе хозяин-барин, то может быть все что, угодно. Он может вполне себе признать эти паспорта, а за этим шагом может ничего и не последовать. А реально ту же самую «заморозку» провести, прекратив всякие боевые действия. Это зависит, в любом случае, не от Украины и не от России, и уже тем более не от «ДНР», «ЛНР». Это зависит исключительно от позиции гражданина Трампа и европейцев. Путин рассчитывал на их перемену в отношении себя, рассчитывал, что они будут более податливыми, что пойдут на снятие санкций. Но этот номер не прошел. И обиды, которые по этому поводу возникли, выливаются вот в такие действия. Ах вы не хотите, ах, вы не идете, значит мы признаем паспорта. Век Россия бегает по граблям.

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