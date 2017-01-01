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    Думки вголос

    Герой України Савченко торгує Україною

    • Євген Рибчинський

      Народний депутат

    • Сьогодні, 10:55
    • Розсилка
    Надія Савченко
    Надія Савченко

    Краще рвати на собі вишиванку, ніж косоворотку!

    «Как бы ни кричали и ни рвали на себе вышиванки некоторые народные депутаты, сколько бы они ни кричали, что мы не сдадим. Они должны отказаться от Крыма», – заявила Надія Савченко.

    Герой України торгує Україною! Що тут сказати?

    Якщо Янукович крав пижикові шапки, а потім ними приторговував, це не означає, що його жертви повинні визнати, що їхнє майно належать злочинцю. Крадіжка є крадіжкою, а злочин – злочином. Потім Янукович ще й злодійничав і ґвалтував. І якщо провести аналогію між біглим президентом-злочинцем і країною-агресором, це буде виглядати приблизно так.

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    Визнати Крим російським означатиме, що жертва сама погодилася, що вкрадені в неї речі належать не їй, а злочинцю, в обмін на обіцянки того більше не злодіяти і не ґвалтувати. Повестися на таке може або ідіот, або державний злочинець, який в момент погодження стає фактичним співучасником злочину.

    І краще рвати на собі вишиванку, ніж косоворотку!

    Щодо мене, то навіть якщо Росія визнає Кубань українською, південний Сахалін і Курильскі острови – японськими, Калінінград – німецьким, Петсамо – територією Фінляндії, а Тувінську республіку – тереном Китаю, я все одно ніколи і ні за яких обставин не погоджуся, що анексований Москвою Крим – це територія Росії.

    Джерело: Обозреватель

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
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    Надія Савченко
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