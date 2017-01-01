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    Думки вголос

    Євген Червоненко - смертний вирок інформполітиці України

    • Євген Рибчинський

      Народний депутат

    • Сьогодні, 11:15
    • Розсилка
    Євген Червоненко
    Фото: Гордон
    Євген Червоненко

    Допоки українці думають російською, Росія скрізь

    Вчора на дні народження у Ірини Білик я неочікувано зустрів колишнього міністра транспорта і за сумісництвом гонщика Євгена Червоненка.

    На запитання, чому він знає, але не говорить українською, Червоненко почервонів і нервово промовив: «Я вам, бандерам, не дам себе примусити говорити мовою, якою я не хочу. Хочу і говоритиму російською.»

    Ну добре, кажу, хоч головою об стіну бийся, тільки не психуй, говори хоч китайською! І тут у розмову вступає Юрій Рибчинський, і питає, що такого поганого Євгену Альфредовичу зробив Степан Бандера. Той на чистому оці каже: «він сотні євреїв закатував.» Бісер закінчився, розмову було припинено і Євген, син Альфреда, вже вдогонку нам прокричав: «Дивіться мене на Інтері, у мене тепер там своя авторська програма...»

    І от тепер я думаю, як я був правий, коли писав, що росія не на Донбасі і не в Криму, а у Києві, Львові, Одесі і Дніпрі... Адже допоки українці думають російською, Росія скрізь.

    А Червоненко це ніщо інше, як смертний вирок інформаційній політиці держави, влада якої весь час хоче бути «рідною» і для своїх і для чужих

    Джерело: блог Євгена Рибчинського

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
    ЗМІ українська мова Євген Червоненко Степан Бандера
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