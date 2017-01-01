Що буде з нами у цьому році
- Сьогодні, 08:01
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Питають виборці, питають родичі, питають друзі, питають всі... Що буде далі?
А далі, якщо всім так цікаво, буде наступне. Цього року через проросійські олігархічні ЗМІ розкручуватимуться слідуючі провокаційні теми:
- Народ стомився від війни. Нам потрібен мир. Хочете перемоги, самі ідіть в ато. Поганий мир краще хорошої війни.
- Економіка на нулі. Нам потрібен російський ринок. Нехай економіка диктує політичний курс. А курс один - на зближення з рф.
- Щоб бути українцем не обов'язково говорити українською, головне бути «патріотом».
- Російські концерти, гумористичні програми, ретроспективи.
- Європа нас не хоче, а росія нас любить до нестями.
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- Нівелювання національних авторитетів. Тих, кого шанують українці.
- Переключення з політичних тем на побутові. Тарифи, дороги, екологія.
- Компромат на політиків - патріотів.
- Фільми-фальсифікації про Майдан і добровольчі батальйони.
Основною метою ворогів нашої держави є повернення Украіни на орбіту російської орди. А якщо не вийде, дроблення нашої країни на окремі частини, кожна з яких за їхнім планом має стати частиною прикордонних з Україною польш.
От що точно буде з нами у цьому році. Все інше - те саме, що і у 2016, тобто мляво текуча шизофренія, казнокрадство і нескінченні обіцянки безвізу...
Джерело: блог Євгена Рибчинського