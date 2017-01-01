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    Думки вголос

    Що буде з нами у цьому році

    • Євген Рибчинський

      Народний депутат

    • Сьогодні, 08:01
    • Розсилка

    Питають виборці, питають родичі, питають друзі, питають всі... Що буде далі?

    А далі, якщо всім так цікаво, буде наступне. Цього року через проросійські олігархічні ЗМІ розкручуватимуться слідуючі провокаційні теми:

    1. Народ стомився від війни. Нам потрібен мир. Хочете перемоги, самі ідіть в ато. Поганий мир краще хорошої війни.
    2. Економіка на нулі. Нам потрібен російський ринок. Нехай економіка диктує політичний курс. А курс один - на зближення з рф.
    3. Щоб бути українцем не обов'язково говорити українською, головне бути «патріотом». 
    4. Російські концерти, гумористичні програми, ретроспективи.
    5. Європа нас не хоче, а росія нас любить до нестями.

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    6. Бандера і Шухевич це герої західної України. Хто вони для киян, харків'ян, черкащан та інших? 
    7. Нівелювання національних авторитетів. Тих, кого шанують українці.
    8. Переключення з політичних тем на побутові. Тарифи, дороги, екологія.
    9. Компромат на політиків - патріотів.
    10. Фільми-фальсифікації про Майдан і добровольчі батальйони.

    Основною метою ворогів нашої держави є повернення Украіни на орбіту російської орди. А якщо не вийде, дроблення нашої країни на окремі частини, кожна з яких за їхнім планом має стати частиною прикордонних з Україною польш. 
    От що точно буде з нами у цьому році. Все інше - те саме, що і у 2016, тобто мляво текуча шизофренія, казнокрадство і нескінченні обіцянки безвізу...

    Джерело: блог Євгена Рибчинського

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
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