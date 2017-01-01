Що буде з нами у цьому році

Євген Рибчинський Народний депутат

Євген Рибчинський

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Питають виборці, питають родичі, питають друзі, питають всі... Що буде далі?

А далі, якщо всім так цікаво, буде наступне. Цього року через проросійські олігархічні ЗМІ розкручуватимуться слідуючі провокаційні теми:

Народ стомився від війни. Нам потрібен мир. Хочете перемоги, самі ідіть в ато. Поганий мир краще хорошої війни. Економіка на нулі. Нам потрібен російський ринок. Нехай економіка диктує політичний курс. А курс один - на зближення з рф. Щоб бути українцем не обов'язково говорити українською, головне бути «патріотом». Російські концерти, гумористичні програми, ретроспективи. Європа нас не хоче, а росія нас любить до нестями. Читайте також Україна прийняла першу партію азербайджанської нафти Вчора, 14:31

Сім’я Михайлишина не знала про могилу Олександра Олеся Вчора, 12:58

Історія з прахом Олеся: чи зроблені висновки? Вчора, 07:16 Бандера і Шухевич це герої західної України. Хто вони для киян, харків'ян, черкащан та інших? Нівелювання національних авторитетів. Тих, кого шанують українці. Переключення з політичних тем на побутові. Тарифи, дороги, екологія. Компромат на політиків - патріотів. Фільми-фальсифікації про Майдан і добровольчі батальйони.

Основною метою ворогів нашої держави є повернення Украіни на орбіту російської орди. А якщо не вийде, дроблення нашої країни на окремі частини, кожна з яких за їхнім планом має стати частиною прикордонних з Україною польш.

От що точно буде з нами у цьому році. Все інше - те саме, що і у 2016, тобто мляво текуча шизофренія, казнокрадство і нескінченні обіцянки безвізу...

Джерело: блог Євгена Рибчинського

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