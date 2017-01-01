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    Думки вголос

    Темний бік київського «Євробачення»

    • Євген Рибчинський

      Народний депутат

    • Сьогодні, 19:19
    • Розсилка
    <span>Фан-зона &laquo;Євробачення&raquo;</span>
    Фан-зона «Євробачення»

    Працює ціла «команда професіоналів». Після закінчення конкурсу з цією командою працюватиме не менш професійна команда з НАБУ і ГПУ

    Беспрецедентний грабіж країни на Євробаченні-2017. 

    Дизайн сцени, тобто малюнок, ескіз, коштував нам з вами майже три з половиною мільйони гривень. Це в 10 разів дорожче його справжньої ціни. Кардебалет майже 4 мільйони. Це теж у 10 разів більше реальної суми. Інтернет в кабіни коментаторів - 14 мільйонів гривень. Це в 20 разів більше ніж справжні витрати. Ноутбуки для організаторів - 3 мільйони грн. Мало того, що це в 15 разів більше, ніж треба, це ще є повним абсурдом. Що це за члени оргкомітету, в яких немає власних гаджетів?

    І так по кожному пункту витрат на нашому Євробаченні. Жах і ганьба!

    Відповідальним за весь цей грабіж є деякий пан Павло Грицак, заступник голови НСТУ. Але такі масштабні афери на самоті не робляться. З Грицаком працює ціла «команда професіоналів». По закінченню конкурсу з цією командою працюватиме не менш професійна команда з НАБУ і ГПУ. Але головне, щоб громадськість не дала злодіям піти від відповідальності.

    Джерело: блог Євгена Рибчинського

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
    Євробачення Київ корупція в Україні
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