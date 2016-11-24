Вірш, присвячений артистам-зрадникам, які гастролюють Росією

Євген Рибчинський Народний депутат

Євген Рибчинський

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Facebook заблокував мій обліковий запис на цілий місяць за цей вірш про артистів-зрадників з афішею Ані Лорак

Збирає повні зали москалів,

Їй плескають від Криму до Тюмені?

Нехай проїде пару шпиталів,

Розводячи про братство теревені.





Вона за мир з баблом в одній руці?

Не розуміє, де чия країна?

Нехай почує спогади бійців,

Підірваних на москалячих мінах.





Скажіть їй, люди: в нас іде війна,

І двом панам неправильно служити,

Їй плескають? Вітчизна лиш одна,

І лиш заради неї треба жити!





Їй байдужі усі жахи війни,

Бо не відчує болі, як на мене,

Той, хто платив за успіх дві ціни,

І спав з будь-ким, аби дістатись сцени.

Джерело: Обозреватель

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