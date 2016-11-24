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    Думки вголос

    Вірш, присвячений артистам-зрадникам, які гастролюють Росією

    • Євген Рибчинський

      Народний депутат

    • Сьогодні, 19:30
    • Розсилка

    Facebook заблокував мій обліковий запис на цілий місяць за цей вірш про артистів-зрадників з афішею Ані Лорак

    Збирає повні зали москалів,

    Їй плескають від Криму до Тюмені?

    Нехай проїде пару шпиталів,

    Розводячи про братство теревені.


    Вона за мир з баблом в одній руці?

    Не розуміє, де чия країна?

    Нехай почує спогади бійців,

    Підірваних на москалячих мінах.


    Скажіть їй, люди: в нас іде війна,

    І двом панам неправильно служити,

    Їй плескають? Вітчизна лиш одна,

    І лиш заради неї треба жити!


    Їй байдужі усі жахи війни,

    Бо не відчує болі, як на мене,

    Той, хто платив за успіх дві ціни,

    І спав з будь-ким, аби дістатись сцени.

    Джерело: Обозреватель

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