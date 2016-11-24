Вірш, присвячений артистам-зрадникам, які гастролюють Росією
- Сьогодні, 19:30
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Розсилка
Facebook заблокував мій обліковий запис на цілий місяць за цей вірш про артистів-зрадників з афішею Ані Лорак
Збирає повні зали москалів,
Їй плескають від Криму до Тюмені?
Нехай проїде пару шпиталів,
Розводячи про братство теревені.
Вона за мир з баблом в одній руці?
Не розуміє, де чия країна?
Нехай почує спогади бійців,
Підірваних на москалячих мінах.
Скажіть їй, люди: в нас іде війна,
І двом панам неправильно служити,
Їй плескають? Вітчизна лиш одна,
І лиш заради неї треба жити!
Їй байдужі усі жахи війни,
Бо не відчує болі, як на мене,
Той, хто платив за успіх дві ціни,
І спав з будь-ким, аби дістатись сцени.
Джерело: Обозреватель